22 Nisan Dünya Günü nedir? Dünya Günü neden kutlanır?

Dünya Günü, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadelede küresel farkındalığı artırmak amacıyla 22 Nisan’da kutlanıyor. “Gücümüz, Gezegenimiz” temasıyla kutlanan 2025 Dünya Günü, fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kullanımının 2030’a kadar üç katına çıkarılmasını amaçlıyor. Google da bu amaç doğrultusunda Doodle görsellerinde dünyanın birçok noktasından doğal alanlara yer verdi. Peki, Dünya Günü'nün tarihçesi nedir? Detaylar haberimizde...

DÜNYA GÜNÜ NEDİR NE ZAMAN KUTLANIR?

Dünya Günü, çevresel sorunlara dikkat çekmeye çalışan bir gündür. Dünyanın doğal güzelliklerini korumak için her yıl 22 Nisan’da uluslararası olarak kutlanan bir farkındalık günüdür.

DÜNYA GÜNÜ'NÜN KUTLANMASI FİKRİNİ KİM ORTAYA ÇIKARDI?

22 Nisan'ın Dünya Günü olarak kutlanmasını, Amerikalı barış aktivisti John McConnell ortaya çıkardı. John McConnell, 1969 yılında ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansı'nda bu fikri gündeme getirdi. İlk kutlamalar 20 milyon kişinin katılımı ile ABD’de “Temiz Hava Yasası” ve “Temiz Su Yasaları”nın hazırlanmasına öncülük etti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ

Çöp depolama alanları, enerji sektörü, sanayi, tarım alanları başlıca emisyon kaynakları arasında yer alıyor. Dünyanın ortalama sıcaklığı, Sanayi Devrimi'nden beri çok daha hızlı şekilde yukarı yönlü seyrediyor. Sıcaklıktaki bu artış, deniz seviyesinin yükseltmesi ve aşırı hava koşulları gibi gezegenin üzerinde bir etkiye sahip.



