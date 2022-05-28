29 Mayıs İstanbul’un fethi ile ilgili sözler 29 Mayıs gününe son bir gün kaldı. İstanbul'un fethine son bir gün kala en çok araştırılan be merak edilen konulardan bir tanesi 29 Mayıs İstanbul’un fethi ile ilgili sözler, şiirler ve mesajlar oldu. Tarihte bugün Sultan II. Mehmed'in komutanlığında 54 günlük kuşatmanın ardından fethi gerçekleşen İstanbul'da Roma İmparatorluğu yıkıldı. İşte 29 Mayıs İstanbul’un fethi ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler...

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