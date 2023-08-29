30 Ağustos Çarşamba günü resmi tatil olması sebebiyle sağlık ocakları ve hastanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Türk tarihinin en önemli günlerinden olan 30 Ağustos Zafer Bayramı bilindiği üzere resmi tatil günlerinden bir tanesi. Peki, Resmi tatillerde sağlık ocakları ve hastaneler açık mı? İşte detaylar.