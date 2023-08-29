30 Ağustos Zafer Bayramı sağlık ocağı ve hastaneler açık mı?
30 Ağustos Çarşamba günü resmi tatil olması sebebiyle sağlık ocakları ve hastanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Türk tarihinin en önemli günlerinden olan 30 Ağustos Zafer Bayramı bilindiği üzere resmi tatil günlerinden bir tanesi. Peki, Resmi tatillerde sağlık ocakları ve hastaneler açık mı? İşte detaylar.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI SAĞLIK OCAĞI VE HASTANELER AÇIK MI?
30 Ağustos tarihinde valilikler, belediyeler, muhtarlıklar ve diğer kamu kurumları tüm gün kapalı olacak. Sağlık hizmeti veren aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri 7-24 hizmet vermeye devam edecek.
İlaç vb. temin etmek isteyenler ise nöbetçi eczanelerden yararlanabilecek.
30 AĞUSTOS'TA DİŞÇİLER AÇIK MI, KAPALI MI?
30 Ağustos'ta devlet hastanelerindeki diş bölümleri kapalı olacak. Özel diş hastanelerinden bazıları ise açık olacak.