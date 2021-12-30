Yılbaşında hangi yollar kapanacak? 31 Aralık İstanbul'da kapanacak yollar

İstanbul'da kapalı yollar, yılbaşı kutlamaları nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacak olması dolayısıyla duyuruldu. İşte 31 Aralık Cuma akşamı İstanbul'da trafiğe kapanacak yollar...
YILBAŞINDA HANGİ YOLLAR KAPANACAK?
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 31 Aralık ve 1 Ocak arası kapalı tutulacak olan yollar listesi açıklandı. Buna göre İstanbul genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında;
İlimiz genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında;
- Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, Kadıköy ilçelerimize 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00’e kadar; kamyon, Tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişi yasaklanacaktır.
- Şişli ilçesinde 30 Aralık 2021 Perşembe günü 19.00-21.00 saatleri arası ve 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 01.00'e kadar,
- Kadıköy ilçesinde ise 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 06.00'ya kadar,
- Beyoğlu ilçesinde 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00’e kadar araç trafiğine geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatifleri aşağıya çıkarılmıştır.
Şişli
Kapanacak Yollar
Mim Kemal Öke Caddesi
Abdi İpekçi Caddesi
Bostan Sokak
Atiye Sokak
Altın Sokak
Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak
Bronz Sokak
Alternatif Yollar
Teşvikiye Caddesi
Bayıldım Caddesi
Valikonağı Caddesi
Rumeli Caddesi
Halaskargazi Caddesi
Cumhuriyet Caddesi
Kadıköy
Kapanacak Yollar
-Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi;
Söğütlüçeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı Kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak Kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi Kesişimi
-Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi;
General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak Kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak Kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak Kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak Kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak Kesişimi
Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak Kesişimi
Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak Kesişimi
Badem Altı Sokak - Dalga Sokak Kesişimi
Badem Altı Sokak - Moda Caddesi Kesişimi
Badem Altı Sokak - Fırıldak Sokak Kesişimi
Badem Altı Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi
Badem Altı Sokak - Cemal Süreya Sokak Kesişimi
Mühürdar Caddesi - Damga Sokak Kesişimi
Mühürdar Caddesi - Albay Faik Sözener Caddesi Kesişimi
Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak Kesişimi
Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi Kesişimi
-Kadıköy İlçesi Caddebostan Mahallesi;
Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergâha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri.
Alternatif Yollar
General Asım Gündüz Caddesi
Dr. Esat Işık Caddesi
Rıhtım Caddesi
Söğütlüçeşme Caddesi
Çetin Emeç Bulvarı
Abdulkadir Noyan Sokak
Beyoğlu
Kapanacak Yollar
İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollara giriş kapatılacaktır.
Sıraselviler Caddesi’nden İstiklal Caddesi’ne bağlanan yollar kapatılacaktır.
Asmalı Mescit Caddesi kapatılacaktır.
Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacaktır.
Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti kapatılacaktır.
Ömer Hayyam Caddesi Ömer Hayyam köprü altından hamalbaşı caddesi kesişiminden itibaren kapatılacak, gelen akım Unkapanı istikametine yönlendirilecektir.
Alternatif Yollar
Galata Köprüsü’nden gelen sürücüler; Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi’ni kullanarak Beşiktaş istikametine,
Unkapanı Köprüsü’nden gelen sürücüler; Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi’ne yönlendirilecektir.