33. DÖNEM POMEM SINAV BAŞVURU: POMEM ön başvuru ve sınavlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Polislik hayali kuran binlerce adayın gözü 33. Dönem POMEM başvurusunda. Geçtiğimiz dönemde 12 bin adayın alındığı 32. Dönem sürecinin tamamlanmasının ardından, yeni dönem başvuru takvimi merakla bekleniyor. POMEM kapsamında 6 aylık eğitimi tamamlayan adaylar, Emniyet teşkilatında görev almaya hak kazanıyor.

33. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

33. dönem POMEM alımları için ön başvuruların kasım ayı ortasında alınmaya başlaması tahminler arasında. Bu konuya dair Polis Akademisi Başkanlığı'ndan henüz bir duyuru gelmedi.

32. dönem POMEM'de ön lisans ve lisans toplam 12 bin öğrenci alımına dair başvurular, 21 Kasım - 9 Aralık 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden yapılmıştı. Başvuru sonuçları 11 Aralık 2024'te açıklandı.

Mülaka ve fiziki yeterlilik sınav aşamasına katılacak adayların sınav yerleri ve tarihleri ise 20 Ocak 2025'te duyuruldu. Giriş sınavı sonuçları 14 Temmuz 2025'te ilan edildi.

Adaylar ön başvuruyu geçmeleri ardından; ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat aşamalarına katılıyor.

Ön sağlık kontrolünde ''öğrenci adayı olabilir'' kararı verilen adaylar fiziki yeterlilik sınavı aşamasına katılabilir.

Fiziki yeterlilik sınavında erkeker 48 saniye, kadınlar 50 saniyede parkuru tamamlamalılar. Başarılı olabilmek için yüz tam puan üzerinden en az 60 puan alınmış olması gerekiyor. Bu etabı başarı ile atlatanlar mülakatlara katılabilir.

Sözlü mülakat sınavında adaylar, bir kart çekerek buradaki sorulara dair düşünerek sunum yapması beklenir. Bu konuya dair komisyon tarafından sorular sorulabilir. Komisyon değerlendirmesi ise:

- Konu hakkında bilgi düzeyi,

- Kendisinden istenileni kavrama,

- Özgüven,

- İfade yeteneği

- Beden dilini kullanma becerisi