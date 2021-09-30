3600 ek göstergede son durum ne? Ek gösterge çıkacak mı?

3600 ek gösterge uzun bir süredir emekli memurların yakından takip ettiği bir konu. Memur ve emekli ikramiye ve maaşlarını etkileyen 3600 ek gösterge hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 3600 ek göstergenin de yer aldığını belirtmişti. 3600 ek gösterge ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklamada bulundu.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

3600 ek gösterge yasası ile ilgili son durum milyonlarca memur ve emekli tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Kamuda görevli yüz binlerce polis, hemşire, öğretmen gibi pek çok branşta memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyelerinin artması planlanıyor.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayvalık Vilayetler Evi'nde Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Semineri programında konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir." dedi. Soylu, şöyle devam etti:

Polisimizin 3600 meselesi üzerinden güya eleştiri yapacak. Doğrudur. 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir. Bu sözümüzü de yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımız çalışıyorlar.

Öte yandan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir kararı, memurlarla yaptığımız sözleşmeyle belirledik, sözleşme tutanağına geçirdik. Nedir o? 3600 ek gösterge sorunu. Bunu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bu sözleşme döneminde 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Onun da çok önemli bir atılım olacağını düşünüyorum kamu çalışanları açısından." demişti.

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Bakan Bilgin daha önceki açıklamasında 3600 Ek Gösterge ve sözleşmeli kamu çalışanlarının durumuyla ilgili, şunları söylemişti;

"3600 Ek Gösterge meselesi Memur-Sen'in katıldığı bir çalışma grubuyla bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır. Kanun gerektiren bir şeydir. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra kanun çıkartmak Meclisin inisiyatifinde. Diğer bir mevzu, sözleşmeli çalışanlar konusu. Orada da 3+1 ilkesini benimsedik. Onun da teknik ayrıntısını arkadaşlarımız hazırladı. Bu konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına karşı yürütülebilecek bir haksızlığı gidermek için de ilgili düzenlemelerin yapıldığını ifade etmek isterim."

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. Bu sorun sadece öğretmen ve polisleri değil tüm kamu görevlilerini ilgilendiriyor. Ek gösterge sorunu yeniden gündeme geldi ve taraflar sorunun çözümü konusunda bu sefer istekliler. 3600 ek göstergenin, tüm kamu görevlilerini kapsaması istense de görünen dört meslek grubundaki; polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergeleri yükseltilecek. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600’e çıkacak.

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Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDEN TALEP EDİLİYOR?

Ek gösterge, devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir.

Dolayısıyla ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının da yüksek olması demektir. Bu durumda ek göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan bir memurdan daha çok zam ve maaş alır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.