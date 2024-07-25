AÇIK LİSE 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme sayfası...

AÖL soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme sayfası hakkında detaylar sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından 2023-2024 yılı AÖL 3. dönem sınavı gerçekleşti ve sınava dair soru kitapçığı ve cevap anahtarı da paylaşıldı. Öğrenciler sonuç tarihini aramaya koyuldu. İşte, açık lise sonuç tarihi...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren adaylar AÖL sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Yapılan açıklamada; "14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren adaylar, , öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir." denildi.

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 3. dönem AÖL sınavları, 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi.

Açık Lise 3. dönem sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı için bir tarih açıklanmadı.

Soruların ve cevapların Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi web sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.