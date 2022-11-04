Açıköğretim Canlı Derse Katılım Nereden, Nasıl Yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim canlı dersler sayesinde öğrenciler ve öğretim elemanları arasındaki etkileşim arttırılarak derslerden en yüksek düzeyde verim alınması amaçlanıyor. Öğrencilerin canlı derslere katılabilmeleri için öncelikle o derse kayıt yaptırmaları gerekiyor.

CANLI DERSE KATILIM NEREDEN YAPILIR, NASIL YAPILIR?

> BURAYA TIKLAYARAKkullanıcı adı ve şifre ile oturum açın.

> Gelen sayfada, sol tarafta bulunan “Canlı Ders Takvimine” tıklanınca, hangi dersin, hangi gün yapılacağı bilgisi öğrencilerin karşısına çıkıyor.

> Dersin yapılacağı gün ve saatte dersin karşısındaki “Gir” bağlantısına tıklanıyor.

> Bu adımlar doğrultusunda açılan sayfadaki yönergeleri takip ederek canlı derse katılabilirsiniz.

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> Katılamayan canlı derslerin kayıtları da yayınlanıyor. Dersi daha sonra izlemek için kayıtlara, Canlı Ders bağlantısından erişim sağlanabiliyor.