Özgün Açıköğretim Canlı Derse Katılım Nereden, Nasıl Yapılır?
ÖZGÜN HABERLER

Açıköğretim Canlı Derse Katılım Nereden, Nasıl Yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıtlı öğrencilerin, kayıtlı oldukları derslere internet üzerinden eş zamanlı katılabilmesine imkân sağlayan canlı dersler başladı. Alanında uzman öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen 517 canlı derse katılabilen öğrenciler, ilgili haftanın konusunu izlerken dersin öğretim elemanına soru da sorabiliyor. Peki Açıköğretim canlı derse katılım nereden yapılır? Nasıl yapılır? İşte detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Açıköğretim Canlı Derse Katılım Nereden, Nasıl Yapılır?
Açık öğretim

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim canlı dersler sayesinde öğrenciler ve öğretim elemanları arasındaki etkileşim arttırılarak derslerden en yüksek düzeyde verim alınması amaçlanıyor. Öğrencilerin canlı derslere katılabilmeleri için öncelikle o derse kayıt yaptırmaları gerekiyor.

CANLI DERSE KATILIM NEREDEN YAPILIR, NASIL YAPILIR?

> BURAYA TIKLAYARAKkullanıcı adı ve şifre ile oturum açın.

> Gelen sayfada, sol tarafta bulunan “Canlı Ders Takvimine” tıklanınca, hangi dersin, hangi gün yapılacağı bilgisi öğrencilerin karşısına çıkıyor.

> Dersin yapılacağı gün ve saatte dersin karşısındaki “Gir” bağlantısına tıklanıyor.

> Bu adımlar doğrultusunda açılan sayfadaki yönergeleri takip ederek canlı derse katılabilirsiniz.

> Katılamayan canlı derslerin kayıtları da yayınlanıyor. Dersi daha sonra izlemek için kayıtlara, Canlı Ders bağlantısından erişim sağlanabiliyor.

Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavı ne zaman?
ÖZGÜN
Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavı ne zaman?

Beş teröristetkisiz hale getirildi

Beş terörist
etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açıyorlardı.
Denizin dibini yorgan gibi örttü

'Denizin dibini yorgan gibi örttü'

Marmara bir yıl arayla gözlemlendi.
Putin ile hem fikir olduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD EXPO'da konuştu.

​Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gözdağı.

Biyo-Jet Yakıt Projesi büyük yankı uyandırdı.

​Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber.

Yeni ​güne tarihi zirveyle başladı.

Minare yıkıldı balkondan atlayan iki kişi yaralandı.

​AFAD'dan İzmir'deki depreme ilişkin açıklama.

Beklenen ​e-posta çalışanlara gönderildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gıda zehirlenmesi.
Jorge Jesus:
Spor

Jorge Jesus: "Avrupa Ligi’nin en iyi takımları arasındayız"

Fenerbahçe dün akşam UEFA Avrupa Ligi B grubu 6. ve son hafta maçında Dinamo Kiev'i mağlup ederek grubu lider tamamladı. Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maç sonu açıklamalarda bulundu. Portekizli Hoca, "Fenerbahçe’nin kimliğini tekrardan Avrupa’da duyurmak adına da önemli bir şey başardık" ifadelerini kullandı. Açıklamaların tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Enerji krizi yaşayan Fransa nükleer santral sayısını arttırmayı hedefliyor
Dünya

Enerji krizi yaşayan Fransa nükleer santral sayısını arttırmayı hedefliyor

Rusya-Ukrayna gerilimi sebebiyle enerji krizi yaşayan Fransa’da hükümet, hanelere enerji tasarrufu çağrısı yapıp, buna yönelik ekonomik tedbirler alırken diğer yandan nükleer santral sayısını katlama çabasına girdi. Bakanlar Konseyine dün sunulan ve 3 noktada 6 Avrupa basınçlı nükleer reaktörün (EPR) inşasını ve prosedürünün kolaylaştırılmasını kapsayan yasa tasarısının, 2023 başında parlamentoda tartışılması bekleniyor.
Rıza Çalımbay: “Sivasspor Avrupa’da herkesten daha başarılı”
Spor

Rıza Çalımbay: “Sivasspor Avrupa’da herkesten daha başarılı”

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. haftasında deplasmanda Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli Teknik Adam, "Biz 3 senedir üst üste Avrupa’ya gidiyoruz. Çok da güzel şeyler yapıyoruz" şeklinde konuştu. Açıklamaların tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.