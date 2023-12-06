Adalet bölümü kapatıldı mı sorusu, YÖK'ün 23 Kasım tarihinde almış olduğu son karar duyurusunun ardından merak konusu oldu. Hukuk bölümüne geçiş için kullanılan meslek yüksek okullarından birisi olarak öne çıkan Adalet bölümü, YÖK'ün son kararı ile kapatılıp kapatılmadığı ile araştırılıyor. Peki, Adalet bölümü kapatıldı mı? İşte, YÖK'ten Adalet Meslek Yüksekokulları için önemli karar

ADALET BÖLÜMÜ KAPATILDI MI? YÖK'TEN AÇIKLAMA!

YÖK tarafından yapılan açıklama ile “Yükseköğretim kurumları bünyesindeki ‘Adalet’ ve ‘Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği’ önlisans programları dönüştürülerek ‘Mahkeme Büro Hizmetleri’ programı açılabilmesine karar verilmiştir. Adalet Meslek Yüksekokulları, meslek yüksekokulları adı altında yine aynı üniversitelerde üniversite yönetimlerinin teklifi ile devam edebilecektir.”

“Dönüştürülen ‘Adalet’ ve ‘Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği’ önlisans programlarında kayıtlı öğrencilerin statülerinde ve öğrencilik haklarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayıp hakları koruma altındadır.”

“Diğer programlarda olduğu gibi yeni açılan önlisans programlarında da uygun lisans programlarına dikey geçiş yapılabilecektir.” ifadelerine yer verildi.







