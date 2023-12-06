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YÖK’ten Adalet bölümü açıklaması! 2 yıllık ön lisans seviyesinde eğitim veren Adalet bölümü kapatılıyor mu?

Adalet bölümünün kapanmasına ilişkin araştırmalar yoğunluk kazandı. Bilindiği üzere ön lisans bölümü olan Adalet bölümü mezunları DGS ile Hukuk bölümüne geçiş yapabiliyorlardı. Konuya dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Adalet bölümü kapatıldı mı? Adalet Meslek Yüksekokulları neden kapatıldı? İşte YÖK'ten konuya dair yapılan açıklamanın detayları...

12:22 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Adalet bölümü
Adalet bölümü

Adalet bölümü kapatıldı mı sorusu, YÖK'ün 23 Kasım tarihinde almış olduğu son karar duyurusunun ardından merak konusu oldu. Hukuk bölümüne geçiş için kullanılan meslek yüksek okullarından birisi olarak öne çıkan Adalet bölümü, YÖK'ün son kararı ile kapatılıp kapatılmadığı ile araştırılıyor. Peki, Adalet bölümü kapatıldı mı? İşte, YÖK'ten Adalet Meslek Yüksekokulları için önemli karar

ADALET BÖLÜMÜ KAPATILDI MI? YÖK'TEN AÇIKLAMA!

YÖK tarafından yapılan açıklama ile “Yükseköğretim kurumları bünyesindeki ‘Adalet’ ve ‘Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği’ önlisans programları dönüştürülerek ‘Mahkeme Büro Hizmetleri’ programı açılabilmesine karar verilmiştir. Adalet Meslek Yüksekokulları, meslek yüksekokulları adı altında yine aynı üniversitelerde üniversite yönetimlerinin teklifi ile devam edebilecektir.”

“Dönüştürülen ‘Adalet’ ve ‘Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği’ önlisans programlarında kayıtlı öğrencilerin statülerinde ve öğrencilik haklarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayıp hakları koruma altındadır.”

“Diğer programlarda olduğu gibi yeni açılan önlisans programlarında da uygun lisans programlarına dikey geçiş yapılabilecektir.” ifadelerine yer verildi.



#adalet bölümü
#adalet ön lisans
#yök
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