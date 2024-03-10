Adana Sahur Vakti 2024
Adana sahur vakti kaçta, imsak vakti ne zaman? Bu sene ilk sahura 10 Mart Pazar gününü 11 Mart Pazartesi gününe bağlayan gece kalkılacak. Adana’da ilk imsak 05:29’da bitecek. Adana Ramazan imsakiyesi imsak ve sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Ramazan ayının önemi nedir?
Müslümanlar tarafından sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazanın başlıca özelliklerinden biri, Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğunun bildirilmesidir.
Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi, bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul edilmektedir. Bazı İslam bilginlerine göre ve hadislere göre ise Kadir Gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer almaktadır. Hangi gün olduğu kesin olarak bilinmediği için Müslümanlar, Ramazan'ın bu son 10 gününü dikkatli ve bilinçli bir şekilde geçirirler.
Kadir Gecesi ile ilgili olarak, Kur'an'ın 97. suresi olan Kadir Suresi'nin ilk üç ayetinde "Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." denmektedir.
Ramazan orucu kimlere farzdır?
Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış ve oruç tutmasına engel bir mazereti olmayan her Müslüman'ın Ramazan orucunu tutması farzdır.
Unutarak yemek, içmek orucu bozar mı?
Unutarak yemek, içmek orucu bozmaz. Peygamber Efendimiz, ”Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allâh yedirmiş, içirmiştir” buyurmuştur (Buhari, ”Savm”, 26). Unutarak yiyen içen kişi, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra yeme-içmeye devam eden kişinin orucu bozulur, kaza edilmesi gerekir.
Adana hakkında bilgiler
Adana, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. Adana, Türkiye'nin 6. büyük şehri ve en kalabalık 5. ilidir. İlin yüzölçümü 14,030 km²'dir ve Türkiye'nin en verimli tarım alanlarına sahip bölgelerinden biridir. Adana'nın güneyinde Akdeniz, batısında Mersin, kuzeyinde Kayseri, doğusunda Osmaniye ve Gaziantep illeri yer almaktadır.
Adana'nın tarihi, tarih öncesine kadar uzanmaktadır. İlk yerleşimler Paleolitik dönemden beri var olmuştur ve bölge, birçok uygarlığın geçiş noktası olmuştur. MÖ 3000 yıllarında Hititler, daha sonra da Asurlular, Persler, Makedonyalılar ve Romalılar bölgeyi ele geçirdi. İslamiyet'in yayılması ile birlikte Araplar, Abbasiler ve Selçuklular bölgeyi fethetti. 16. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolüne geçti.
Adana'nın ilçeleri şunlardır: Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli ve Yüreğir.
Adana'nın nüfusu 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 2,25 milyondur ve bu nüfusun büyük bir kısmı şehir merkezinde yaşamaktadır. Adana, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir sanayi merkezi olarak öne çıkmaktadır. Tarım, tekstil, gıda, makine ve kimya endüstrisi Adana ekonomisinde öne çıkan sektörlerdir. Ayrıca, Adana'nın turizm potansiyeli de oldukça yüksektir ve ilde birçok tarihi ve doğal güzellikler bulunmaktadır.