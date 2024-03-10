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Adana sahur Vakti: Adana imsak kaçta, sabah ezanı kaçta okunacak?

Ramazan imsakiyesi, on bir ayın sultanı ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecekler için imsak, iftar ve sahur vakti bilgilerine en hızlı ve en kolay ulaşabilmesine olanak sağlamaktadır. Adana’da sahur kaçta bitiyor, imsak ne zaman sona eriyor? gibi soruların cevaplarına Adana imsakiye sayfası üzerinden erişebilirsiniz. Peki Adana sahur saati kaçta, imsak vakti ne zaman? İşte 2024 sahur vakti Adana imsakiyesi.

10:40 - 10/03/2024 Pazar
Güncelleme: 10:35 - 10/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Adana sahur saati kaçta, imsak vakti ne zaman?
Adana sahur saati kaçta, imsak vakti ne zaman?
Ramazan ayı, İslam dininin beş şartından biri olan orucun tutulduğu kutsal bir aydır. Ramazan, bereket, mağfiret ve manevi arınma ayı olarak kabul edilir.
, Ramazan-ı Şerif boyunca her gün için iftar ve sahur vakitlerini gösteren bir tablodur. Ayrıca imsak, güneş, öğle, ikindi ve yatsı namazı vakitlerini de içerir.
sayesinde iftar saati kaçta, akşam ezanı saat kaçta okunacak? sorusunun cevabı öğrenilmekte.
ile imsak,
, iftar akşam ezan saati günlük olarak takip edilmekte. Peki Adana için imsak, sahur vakti saat kaçta? İşte 2024 Adana imsakiyesi...

Adana Sahur Vakti 2024

Adana sahur vakti kaçta, imsak vakti ne zaman? Bu sene ilk sahura 10 Mart Pazar gününü 11 Mart Pazartesi gününe bağlayan gece kalkılacak. Adana’da ilk imsak 05:29’da bitecek. Adana Ramazan imsakiyesi imsak ve sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ramazan ayının önemi nedir?

Müslümanlar tarafından sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazanın başlıca özelliklerinden biri, Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğunun bildirilmesidir.

Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi, bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul edilmektedir. Bazı İslam bilginlerine göre ve hadislere göre ise Kadir Gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer almaktadır. Hangi gün olduğu kesin olarak bilinmediği için Müslümanlar, Ramazan'ın bu son 10 gününü dikkatli ve bilinçli bir şekilde geçirirler.

Kadir Gecesi ile ilgili olarak, Kur'an'ın 97. suresi olan Kadir Suresi'nin ilk üç ayetinde "Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." denmektedir.

Ramazan orucu kimlere farzdır?

Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış ve oruç tutmasına engel bir mazereti olmayan her Müslüman'ın Ramazan orucunu tutması farzdır.

Unutarak yemek, içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek, içmek orucu bozmaz. Peygamber Efendimiz, ”Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allâh yedirmiş, içirmiştir” buyurmuştur (Buhari, ”Savm”, 26). Unutarak yiyen içen kişi, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra yeme-içmeye devam eden kişinin orucu bozulur, kaza edilmesi gerekir.

Adana hakkında bilgiler

Adana, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. Adana, Türkiye'nin 6. büyük şehri ve en kalabalık 5. ilidir. İlin yüzölçümü 14,030 km²'dir ve Türkiye'nin en verimli tarım alanlarına sahip bölgelerinden biridir. Adana'nın güneyinde Akdeniz, batısında Mersin, kuzeyinde Kayseri, doğusunda Osmaniye ve Gaziantep illeri yer almaktadır.

Adana'nın tarihi, tarih öncesine kadar uzanmaktadır. İlk yerleşimler Paleolitik dönemden beri var olmuştur ve bölge, birçok uygarlığın geçiş noktası olmuştur. MÖ 3000 yıllarında Hititler, daha sonra da Asurlular, Persler, Makedonyalılar ve Romalılar bölgeyi ele geçirdi. İslamiyet'in yayılması ile birlikte Araplar, Abbasiler ve Selçuklular bölgeyi fethetti. 16. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolüne geçti.

Adana'nın ilçeleri şunlardır: Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli ve Yüreğir.

Adana'nın nüfusu 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 2,25 milyondur ve bu nüfusun büyük bir kısmı şehir merkezinde yaşamaktadır. Adana, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir sanayi merkezi olarak öne çıkmaktadır. Tarım, tekstil, gıda, makine ve kimya endüstrisi Adana ekonomisinde öne çıkan sektörlerdir. Ayrıca, Adana'nın turizm potansiyeli de oldukça yüksektir ve ilde birçok tarihi ve doğal güzellikler bulunmaktadır.

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