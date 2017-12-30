Adana ve Mersin'e yağış uyarısı! 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Adana ve Mersin çevrelerinde yarın başlayacak sağanağın, il genelinde akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını ve taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

5 GÜNLÜK ADANA HAVA DURUMU

5 GÜNLÜK MERSİN HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun büyük bir bölümünde beklenen yağışların Antalya’nın doğu ilçeleri, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli’nin kuzey ilçelerinde yer yer karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde biraz azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle güney yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek olan rüzgarın; Batı Akdeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz’in batısında güneyli yönlerden, Marmara’nın kuzeyinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.