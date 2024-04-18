"Aile Destek ödemeleri ne zaman ödenecek 2024? Aile Destek Mayıs ayı ödemeleri yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 12 ay boyunca, geliri düşük aileleri desteklemek amacıyla verilen Aile Destek ödemeleri Nisan ayı için yattı; Ramazan Bayramından dolayı ödemeler erkene çekildi. Şimdi destekten yararlanan binlerce vatandaş Mayıs ayı için tarih bekliyor. Peki Aile Destek ödemeleri ne zaman ödenecek 2024? Aile Destek Mayıs ayı ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NİSAN AYI YATTI MI?





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 4 Nisan'da hesaplara yattığını bildirdi. Bu ay, Ramazan Bayramı'ndan dolayı ödemeler erken bir tarihe çekildi.





AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MAYIS AYI NE ZAMAN HESABA YATACAK?





Şu anda konuyla ilgili bir tarih açıklanmadı. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?





Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:





450 TL ve altı - 1.250





450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100





911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950





1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850

ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!





Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:





1-2 çocuklu hanelere - 350





3 çocuklu hanelere - 450





4 çocuklu hanelere - 550





5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre başvuru şartları arasında öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamayacak.



