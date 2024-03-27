"Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2024? Nisan ayı sosyal yardım ödeme takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 12 aylık süreçte 850 ile 1.250-TL olarak yapılan ödemelerin sonu bu sene Haziran ayında olacak. Peki Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2024? Nisan ayı sosyal yardım ödeme takvimi...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MART AYI NE ZAMAN YATACAK?





Henüz bu konu hakkında bir tarih verilmedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Paketi ödemelerine dair bir açıklama gelirse haberimize ekleyeceğiz.





AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?





Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:





450 TL ve altı - 1.250 TL





450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL





911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL





1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL





ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!





Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:





1-2 çocuklu hanelere - 350 TL





3 çocuklu hanelere - 450 TL





4 çocuklu hanelere - 550 TL





5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL





BAŞVURU ŞARTLARI NELER?





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre başvuru şartları arasında öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamayacak.



