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Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2024? Ocak ayı aile destek ödemeleri zamlı mı yatacak?

"Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile destek ödemesi alan vatandaşlar bu ayki ödemelerin ne zaman hesaplara geçiceğini sorguluyor. Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin ikinci 12 aylık dönemde de (Temmuz 2023- Haziran 2024) hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanıyor. Peki Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2024? Ocak ayı aile destek ödemeleri zamlı mı yatacak?

17:54 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

"Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2024? Ocak ayı aile destek ödemeleri zamlı mı yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile destek ödemeleri gündemde merakla araştırılan konular arasında yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde enflasyonun açıklanması ile birlikte memur ve emekli zamları da belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemelerine zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2024? Ocak ayı aile destek ödemeleri zamlı mı yatacak?

2024 OCAK AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?


Aralık ayına ait Aile destek ödemeleri 8 Aralık'ta yattı. Ocak 2024 ödemelerinin de Ocak ayının ikinci haftası içerisinde yatması bekleniyor.


850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2024 NE KADAR OLDU?


Memur ve memur emeklisine yüzde 49,25, SSK, Bağkur emeklisine ise 37,55 oranında zam aldı. Ancak Aile Destek ödemesi zammına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

2023 yılında Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:


450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL


450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL


911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL


1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL.

#Aile Destek Ödemeleri
#sosyal yardım ödemeleri
#aile destek programı
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