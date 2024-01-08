"Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2024? Ocak ayı aile destek ödemeleri zamlı mı yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile destek ödemeleri gündemde merakla araştırılan konular arasında yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde enflasyonun açıklanması ile birlikte memur ve emekli zamları da belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemelerine zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2024? Ocak ayı aile destek ödemeleri zamlı mı yatacak?

2024 OCAK AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?





Aralık ayına ait Aile destek ödemeleri 8 Aralık'ta yattı. Ocak 2024 ödemelerinin de Ocak ayının ikinci haftası içerisinde yatması bekleniyor.





850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2024 NE KADAR OLDU?





Memur ve memur emeklisine yüzde 49,25, SSK, Bağkur emeklisine ise 37,55 oranında zam aldı. Ancak Aile Destek ödemesi zammına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

2023 yılında Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:





450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL





450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL





911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL



