Aile Destek Programı yardım tutarları arttı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni sosyal yardım miktarlarını açıkladı

Aile Destek Programı yardımı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, *2,5 milyon haneye ulaşacak 'Aile Destek Programı' ile geniş bir yelpazede desteği hedefliyoruz." demişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı’nın kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL’ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz" dedi. Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı.

Çocuk Destek Bileşeni parası ne kadar?

• Başlangıçta 450 TL – 650 TL olan ödeme tutarı 850 TL – 1.250 TL’ ye yükseltildi.

• ‘Çocuk Destek Bileşeni’ ismiyle yeni bir destek programa dahil edildi. Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacak.

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Elektrik Tüketim Desteği ne kadar?

• Türkiye Aile Destek Programına başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere Kw karşılığı destek verilecek (En fala 216 TL’ye kadar).

Doğal gaz destek miktarı ne kadar oldu?

• Doğal gaz Tüketim Desteği’nde de tutar artırıldı. Mevcut 415- 1.150 TL olan destek miktarı 900 TL – 2.500 TL olacak şekilde düzenlendi.

Aile Destek Programı yararlanma şartı nedir?

• Türkiye Aile Destek Programı’ndan yararlanma şartı: Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3’ü yani; 1.833,45 TL’nin altında olması.

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yapılacak?

Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programından faydalanmak isteyen vatandaşların, e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla başvurularını yapabildiğini hatırlatarak yeni tutarların da Kasım ayı ödemelerine yansıtılacağını vurguladı.

Aile destek programı elektrik doğalgaz yardımı başvurusu nereden yapılıyor?

2022 yılı kış dönemi için söz konusu destek programına yönelik başvuruları Eylül ayının ilk haftası itibariyle e-devlet üzerinden yeniden almaya başladıklarını hatırlatan Bakan Yanık, yeni başvuru döneminde sadece ev sahiplerine değil aynı zamanda kiracı olan tüm sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşlarımıza da doğalgaz desteklerinden faydalanma imkanı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

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