|
Özgün

AK Parti Beykoz belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2024 listesinde kimin yer aldığı merak konusu. Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum’un olmasının ardından ilçe belediye başkan adayları da netleşti. Buna göre AK Parti'nin Beykoz adayı Murat Aydın oldu. Peki Murat Aydın kimdir, nereli kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

13:39 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti Beykoz adayı kim oldu? İşte AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı!
AK Parti Beykoz adayı kim oldu? İşte AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı!

AK Parti 31 Mart 2024’de gerçekleşecek olan yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum olurken, AK Parti’nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları tek tek belli oldu. AK Parti’nin Beykoz’da kimi aday gösterdiği merak konusu. Peki AK Parti Beykoz belediye başkan adayı kim oldu? Beykoz AK Parti belediye başkan adayı kim? İşte detaylar.

AK PARTİ BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti’nin Beykoz belediye başkan adayı Murat Aydın oldu. Murat Aydın kimdir? AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın'ın özgeçmişi.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MURAT AYDIN KİMDİR?

Murat Aydın, 1960'da Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat beldesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan Aydın, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü'nde "Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları" konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı.

1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçilen Aydın, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği görevini de yürütüyor.

2019'daki yerel seçimlerde Beykoz Belediye Başkanı seçilen Aydın, İngilizce biliyor. Aydın, evli ve iki çocuk babası.

#Beykoz
#AK Parti
#Beykoz AK Parti belediye başkan adayı 2024
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti Esenler belediye başkan adayı belli oldu