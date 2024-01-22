AK Parti Beykoz adayı kim oldu? İşte AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı!

AK Parti 31 Mart 2024’de gerçekleşecek olan yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum olurken, AK Parti’nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları tek tek belli oldu. AK Parti’nin Beykoz’da kimi aday gösterdiği merak konusu. Peki AK Parti Beykoz belediye başkan adayı kim oldu? Beykoz AK Parti belediye başkan adayı kim? İşte detaylar.
AK PARTİ BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti’nin Beykoz belediye başkan adayı Murat Aydın oldu. Murat Aydın kimdir? AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın'ın özgeçmişi.
BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MURAT AYDIN KİMDİR?
Murat Aydın, 1960'da Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat beldesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan Aydın, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü'nde "Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları" konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı.
1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçilen Aydın, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği görevini de yürütüyor.
2019'daki yerel seçimlerde Beykoz Belediye Başkanı seçilen Aydın, İngilizce biliyor. Aydın, evli ve iki çocuk babası.