Sanofi tarafından yürütülen erken aşama klinik denemelerde, geliştirilen aşının güvenliği ve etkinliği değerlendiriliyor. Henüz ilk evrelerinde olan bu araştırma, başarılı olması halinde, akne tedavisinde devrim niteliğinde bir adım olabilir. Aşı, bugüne kadar sivilceye karşı geliştirilmiş ilk aşı olarak kayıtlara geçebilir.

Sanofi yetkilileri, Live Science’a yaptıkları açıklamada, bu yeni aşının akne tedavi yöntemlerini köklü biçimde değiştirebileceğini belirtiyor. Uzun süreli kullanım zorunluluğu ve yan etkiler gibi mevcut tedavi yöntemlerinin dezavantajlarına alternatif olarak geliştirilen aşı, özellikle antibiyotikler, retinoidler ve hormonal ilaçlardan farklı bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

Dünya genelinde 11 ila 30 yaş arasındaki bireylerin yaklaşık yüzde 95’ini etkileyen akne, saç kökleri ve gözeneklerin tıkanması sonucu ortaya çıkan iltihabi bir cilt sorunu. Genetik yatkınlık, hormonal değişiklikler, kullanılan bazı ilaçlar ve cilt yüzeyinde bulunan Cutibacterium acnes adlı bakteriler, bu sorunun başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Her ne kadar aşının etkinliği henüz kesinleşmemiş ve deneme sonuçları kamuoyuyla paylaşılmamış olsa da, bilim dünyası bu çalışmayı yakından takip ediyor. Eğer başarıya ulaşırsa, akne tedavisinde yeni bir dönem başlayabilir.















