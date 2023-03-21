Aksaray 2023 Ramazan ayı teravih vakitleri belli oldu. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Aksaray yatsı ezanı ve Aksaray teravih namazı vakitleri haberimizde.

AKSARAY YATSI EZANI VE TERAVİH SAATLERİ

Aksaray teravih vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Aksaraya yatsı ve teravih vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Aksaray imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Her yıl Ramazan Ayı başlangıcı bir önceki yıla göre 10 - 11 gün daha erken başlıyor. Diyanet’in dini günler takvimine göre, ilk oruç bu yıl 23 Mart Perşembe günü tutulacak. Oruç ibadetini gerçekleştirecekler, 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece ilk sahura kalkacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

2023 Ramazan ayı 20 Nisan’da bitiyor. 20 Nisan Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek. 21-23 Nisan 2023 tarihleri Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.







