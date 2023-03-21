|
Reklam
Reklam
Özgün

Aksaray yatsı namazı vakti: 2023 Aksaray teravih saatleri

Aksaray 2023 Ramazan imsakiyesi yayınlandı. 2023 Ramazan ayının ilk teravih namazı, 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. Teravih namazı vakti, yatsı namazının farzından sonra kılınır. İslam fıkhına göre sünnet bir namazdır. Peki, Aksaray teravih namazı saat kaçta? 2023 Aksaray yatsı namazı vakti ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre teravih ve yatsı namazı vakti.

09:32 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Aksaray teravih namazı

Aksaray teravih namazı

Aksaray 2023 Ramazan ayı teravih vakitleri belli oldu. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Aksaray yatsı ezanı ve Aksaray teravih namazı vakitleri haberimizde.

AKSARAY YATSI EZANI VE TERAVİH SAATLERİ

Aksaray teravih vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Aksaraya yatsı ve teravih vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Aksaray imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Her yıl Ramazan Ayı başlangıcı bir önceki yıla göre 10 - 11 gün daha erken başlıyor. Diyanet’in dini günler takvimine göre, ilk oruç bu yıl 23 Mart Perşembe günü tutulacak. Oruç ibadetini gerçekleştirecekler, 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece ilk sahura kalkacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

2023 Ramazan ayı 20 Nisan’da bitiyor. 20 Nisan Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek. 21-23 Nisan 2023 tarihleri Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.



#Aksaray
#Aksaray imsakiye
#Aksaray teravih namazı vakti
#Aksaray yatsı namazı saati
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.