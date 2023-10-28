Suudi Arabistan Pro Lig 11. haftasında Al Feiha ve Al Nassr karşı karşıya geliyor. 14. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Al Nassr’ın 8 galibiyeti bulunuyor. Al Feiha 1 maç kazanırken 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ligde 22 puanla 4. sırada yer alan Al Nassr zirve yarışında kritik haftada hata yapmak istemiyor. Peki, Al Feiha - Al Nassr maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında tüm detaylar.