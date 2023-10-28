Al Feiha - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta?
Suudi Arabistan Pro Lig 11. haftasında Al Feiha ve Al Nassr karşı karşıya geliyor. 14. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Al Nassr’ın 8 galibiyeti bulunuyor. Al Feiha 1 maç kazanırken 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ligde 22 puanla 4. sırada yer alan Al Nassr zirve yarışında kritik haftada hata yapmak istemiyor. Peki, Al Feiha - Al Nassr maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında tüm detaylar.
AL FEİHA - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
AL FEİHA - AL NASSR CANLI SKOR
AL FEİHA - AL NASSR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
AL FEİHA
88 Vladimir Stojkovic
2 Mokher Al-Rashidi
4 Sami Al Khaibari
22 Mohammed Al Baqawi
33 Hussein Al Shuwaish
6 Saud Bin Zaydan
7 Henry Onyekuru
27 Sultan Madash
37 Ricardo
66 Rakan Kaabi
77 Abdelhamid Sabiri
AL NASSR
44 Nawaf Alaqidi
5 Abdullah Al Amri
24 Mohammed Al Nakhli
27 Aymeric Laporte
2 Sultan Al-Ghanam
8 Abdulmajeed Al Sulaiheem
17 Abdullah Alkhaibari
25 Otavio
94 Anderson Talisca
7 Cristiano Ronaldo
10 Sadio Mane