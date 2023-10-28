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Al Nassr’ın maçı ne zaman, saat kaçta?

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 11. haftasında deplasmanda Al Feiha ile karşılaşacak. Maç bugün saat 18.00’de başlayacak. Ligde toplamda 8 maçtır kaybetmeyen ve deplasmanda 4 maçtır kazanan Al Nassr, Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca ve Sadio Mane gibi golcü oyuncularıyla bugün galibiyete ulaşmaya çalışacak. Evinde son 4 maçını kazanamayan Al Feiha ise bugün zorlu rakibi karşısında galibiyet hasretine son vermek istiyor. Peki, Al Feiha - Al Nassr maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’ler.

12:16 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Al Feiha - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta?

Al Feiha - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta?

Suudi Arabistan Pro Lig 11. haftasında Al Feiha ve Al Nassr karşı karşıya geliyor. 14. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Al Nassr’ın 8 galibiyeti bulunuyor. Al Feiha 1 maç kazanırken 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ligde 22 puanla 4. sırada yer alan Al Nassr zirve yarışında kritik haftada hata yapmak istemiyor. Peki, Al Feiha - Al Nassr maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında tüm detaylar.

AL FEİHA - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Al Feiha - Al Nassr maçı
bugün saat 18.00’
de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN, S SPORT PLUS
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.

AL FEİHA - AL NASSR CANLI SKOR

AL FEİHA - AL NASSR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

AL FEİHA

88 Vladimir Stojkovic

2 Mokher Al-Rashidi

4 Sami Al Khaibari

22 Mohammed Al Baqawi

33 Hussein Al Shuwaish

6 Saud Bin Zaydan

7 Henry Onyekuru

27 Sultan Madash

37 Ricardo

66 Rakan Kaabi

77 Abdelhamid Sabiri

AL NASSR

44 Nawaf Alaqidi

5 Abdullah Al Amri

24 Mohammed Al Nakhli

27 Aymeric Laporte

2 Sultan Al-Ghanam

8 Abdulmajeed Al Sulaiheem

17 Abdullah Alkhaibari

25 Otavio

94 Anderson Talisca

7 Cristiano Ronaldo

10 Sadio Mane

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG PUAN DURUMU

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG 11. HAFTA TOPLU SONUÇLARI

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALLIĞI






#Al Feiha
#Al Nassr
#Suudi Arabistan Pro Ligi
#Cristiano Ronaldo
14 saat önce
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