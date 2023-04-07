



TRT 1 ekranlarından her hafta Perşembe günü yayınlanan Al Sancak dizisinin 10. bölümü dün dizi severlerle buluştu. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AL SANCAK 10. BÖLÜM ÖZETİ

Al Sancak’ta; Boran, tüm timin hayatını tehdit eden tehlikeli bir eyleme kalkışırken, Yüzbaşı Ali ise kardeşi Sedef’i bulmak için büyük bir oyun kuracaktır.

Pençe Timi’nin hayatı tehlikede!

Nadia’nın Ali’yi tüm timin gözleri önünde vurması kuşkusuz ki timdekiler tarafından güvenilirliğinin sorgulanmasına neden olacaktır. Öte yandan Pençe Timi’yle hesabını henüz kapatmamış olan Boran, tüm timin hayatını bir kez daha tehdit edecek hatta Nadia’nın gözleri önünde hepsini öldürebilecek kadar büyük bir eyleme kalkışacaktır. Nadia, Boran’ın bu eylemini durdurabilecek midir?

Boran’ın yeni hedefi Nadia!

Thomas’tan Mithat Sargon ve tüm ekibini öldürme emri alan Boran; Mithat’ı öldürmüş, sıra Nadia’ya gelmiştir. Nadia, Boran’dan kurtulabilecek midir?

Yüzbaşı Ali, kardeşi Sedef’i kurtarmak için büyük bir oyun kuruyor…





Sedef’in kaçırıldığını öğrenen Yüzbaşı Ali, kardeşini bulmak için seferber olacak ve sürpriz bir hamleyle karşılaşacaktır. Sedef’i sağ salim kurtaracağına dair annesine söz veren Ali, bu sözünü tutmak için canını riske atmaktan çekinmeyecek ve büyük bir oyun kuracaktır. Üstelik bu oyunda ona beklenmedik bir oyuncu eşlik edecektir. Sedef ise hem Cihangir’in kızını hem de kendi canını kurtarmak için büyük bir risk alacaktır.

Tüm dengeler alt üst oluyor

Tüm bunlar olurken Thomas’ın görüşeceği gizemli bir isim tüm dengeleri alt üst edecektir. Hatta bu isim, Mithat’ın ekibinden sağ kalan son kişi olan Nadia’nın akıbetine de karar verecek olan kişidir. Bu kişiyle buluşmaya giden Nadia, öyle bir sürprizle karşılaşacaktır ki bildiği tüm doğruları sorgulamak zorunda kalacak ve zaten karmakarışık olan dünyası daha da bulanıklaşacaktır.

Sedef’in canına karşılık muhbirin ismi!

Boran ise Sedef’in canı karşılığında Ali’den muhbirin adını isteyecektir. Muhbirin adını Boran’a vermek zorunda olan Ali, Sacit General ile birlikte büyük bir riske girecektir. Peki bu riskli hamlenin sonunda dengeler nasıl değişecektir?

AL SANCAK 10. BÖLÜM TEK PARÇA FULL (YOUTUBE)









AL SANCAK 11. BÖLÜM FRAGMANI

Al Sancak 11. bölüm fragmanı için TIKLAYIN.







