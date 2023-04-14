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Al Sancak 12. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Al Sancak dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her hafta Perşembe akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Pençe Timi ve Ahtapot yeni bir çatışmaya girerken, Nadia ise büyük bir yol ayrımında karar vermek zorundadır. Pençe Timi, Lilith’in son anda gelip kurtardığı Boran’ı sağ olarak ele geçirmek için yeni bir plan yaparken Boran da boş durmaz ve çok tehlikeli bir oyun kurmaya başlar. Al Sancak 11. bölümü tek parça youtube linkiyle full izlemek ve 12. bölüm fragmanı için haberimize bakabilirsiniz.

10:24 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Al Sancak 11. Bölüm Tek Parça FULL

Al Sancak 11. Bölüm Tek Parça FULL

TRT 1’de her hafta Perşembe akşamı saat 20.00’de yayınlanan Al Sancak dizisinin 11. bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AL SANCAK 11. BÖLÜM ÖZETİ

Al Sancak’ta; Pençe Timi ve Ahtapot yeni bir çatışmaya girerken, Nadia ise büyük bir yol ayrımında karar vermek zorundadır.

Boran’ın yepyeni oyunu!

Pençe Timi, Lilith’in son anda gelip kurtardığı Boran’ı sağ olarak ele geçirmek için yeni bir plan yaparken Boran da boş durmaz ve çok tehlikeli bir oyun kurmaya başlar.

Ali, kardeşi Sedef’le yüzleşiyor

Tüm bunlar olurken Sedef ise Ahtapot’un esiri olduğu dönemde duydukları hakkında abisiyle yüzleşir. Bu yüzleşme iki kardeşin ilişkisini nasıl etkileyecektir?

Pençe Timi ve Ahtapot’un amansız hesaplaşması!

Pençe Timi ve Ahtapot bir kez daha akıl oyunları ve bilek gücüyle çevrili bir çatışmanın içine girer. Bu çatışma, Ali ile Boran’ı yeniden karşı karşıya getirir ve ikilinin amansız hesaplaşması Nadia’nın da dahil olmasıyla bambaşka bir boyuta taşınarak devam eder.

Nadia’nın kararı ne olacak?

Hayatını alt üst edecek bilgiler edinen Nadia’nın önünde iki büyük yol ayrımı belirir. Gideceği yolu seçmek Nadia için oldukça zor olacaktır. Çünkü her iki koşulda da çok ağır bedeller ödemek ve hayatının gerçekliklerini baştan sona değiştirmek zorunda kalacaktır.

Pençe Timi ve Nadia yeniden bir araya mı geliyor?

Tüm bu olanlardan sonra Pençe Timi, Nadia ile beklenmedik koşullarda bir araya gelecektir. Peki bu karşılaşma nelere sebep olacaktır?

AL SANCAK 11. BÖLÜM TEK PARÇA FULL


AL SANCAK 12. BÖLÜM FRAGMANI

Al Sancak 12. bölüm fragmanı için


#Al Sancak
#TRT 1
#Nadia
#Pençe Timi
#Ahtapot
2 saat önce
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