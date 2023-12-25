Süper Lig 17. haftasında Alanyaspor ve Samsunspor kritik virajda. Ligin alt sıralarında bulunan iki takım 3 puan için sahaya çıkacak. Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan Alanyaspor, Samsunspor'u konuk ettiği üç lig maçının ikisini kazandı. İki takımın son karşılaşmasında ise Samsunspor 5-1’lik farklı bir galibiyet elde etti. Peki, Alanyaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı skor ekranı ve maç bilgisi.

ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 17. haftası Alanyaspor - Samsunspor maçı bugün saat 17.00 ’da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

ALANYASPOR - SAMSUNSPOR CANLI SKOR

ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

ALANYASPOR

1 Ertuğrul Taşkıran 2 Nuno Miguel Reis Lima 5 Fidan Aliti 29 Jure Balkovec 7 Efecan Karaca 8 Leroy Fer 10 Joao Novais 11 Oğuz Aydın 88 Yusuf Özdemir 25 Richard 27 Antonio Augusto

SAMSUNSPOR

1 Okan Kocuk 5 Alim Öztürk 28 Soner Gönül 37 Lubo Satka 10 Olivier Ntcham 11 Emre Kılınç13 Flavien Tait 21 Carlo Holse 22 Yunus Emre Çift 24 Mickael Tirpan 9 Marius Mouandilmadji

ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

> Samsunspor'u konuk ettiği üç lig maçının ikisini kazanan Alanyaspor (3-2; Ekim 2015 & 1-0; Eylül 2014), 1. Lig play-off'larında sahne alan diğer karşılaşmayı 4-0 kaybetti (Haziran 2015).

> Samsunspor ile Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak olan Akdeniz ekibi, en üst ligde rakip olduğu 32 takım arasında sadece Pendikspor (1B) ve Ankaraspor'u (1B 3M) mağlup edemedi.

> Alanyaspor, Samsunspor'un Süper Lig'de karşılaştığı 59'uncu takım olacak. En üst ligde bir rakibiyle ilk kez karşılaştığı son yedi maçın ikisini kazanan Karadeniz ekibi (1B 4M), bu galibiyetleri bu sezon Kasımpaşa (4-2) ve Hatayspor'dan (2-1) aldı.

> Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan Alanyaspor (1B 2M), lig tarihinde iç sahadaki en uzun galibiyet hasretini tekrarlama tehlikesiyle karşı karşıya (4 maç; üç kez). Son iki puan kaybında görevde olan Fatih Tekke (1B 1M), Akdeniz ekibiyle ilk üç iç saha karşılaşmasını kazanamayan ilk çalıştırıcı olabilir.

> Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında oynadığı sekiz maçtaki tek galibiyetini son karşılaşmada Adana Demirspor'dan 3-2'lik skorla alan Samsunspor (1B 6M), daha önceki yedi karşılaşmada sadece dört gol atabilmişti.

> Süper Lig'deki son iki maçını kazanan Alanyaspor (3-1 vs Beşiktaş & 1-0 vs İstanbulspor), tek sezonda üst üste 3+ galibiyet aldığı son dönemi 2021/22'nin son dört haftasında yaşadı.

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 17. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI



















