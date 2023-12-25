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Süper Lig’de düşme hattı kızıştı! Alanyaspor evinde Samsunspor'u konuk ediyor

Trendyol Süper Lig 17. haftasında ligde 17 puanla 17. sırada bulunan Alanyaspor evinde 15 puanla 18. sırada bulunan Samsunspor’u ağırlıyor. Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Son olarak 2016 yılında karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde Samsunspor 5-1’lik farklı skorla rakibini mağlup etti. Peki, Alanyaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’ler.

11:07 - 25/12/2023 Monday
Güncelleme: 11:11 - 25/12/2023 Monday
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 17. haftasında Alanyaspor evinde Samsunspor'u konuk ediyor.
Trendyol Süper Lig 17. haftasında Alanyaspor evinde Samsunspor'u konuk ediyor.

Süper Lig 17. haftasında Alanyaspor ve Samsunspor kritik virajda. Ligin alt sıralarında bulunan iki takım 3 puan için sahaya çıkacak. Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan Alanyaspor, Samsunspor'u konuk ettiği üç lig maçının ikisini kazandı. İki takımın son karşılaşmasında ise Samsunspor 5-1’lik farklı bir galibiyet elde etti. Peki, Alanyaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı skor ekranı ve maç bilgisi.

ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 17. haftası Alanyaspor - Samsunspor maçı
bugün saat 17.00
’da başlayacak. Karşılaşma
beIN SPORTS 2
ekranlarından naklen yayınlanacak.

ALANYASPOR - SAMSUNSPOR CANLI SKOR

ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

ALANYASPOR

1 Ertuğrul Taşkıran 2 Nuno Miguel Reis Lima 5 Fidan Aliti 29 Jure Balkovec 7 Efecan Karaca 8 Leroy Fer 10 Joao Novais 11 Oğuz Aydın 88 Yusuf Özdemir 25 Richard 27 Antonio Augusto

SAMSUNSPOR

1 Okan Kocuk 5 Alim Öztürk 28 Soner Gönül 37 Lubo Satka 10 Olivier Ntcham 11 Emre Kılınç13 Flavien Tait 21 Carlo Holse 22 Yunus Emre Çift 24 Mickael Tirpan 9 Marius Mouandilmadji

ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

> Samsunspor'u konuk ettiği üç lig maçının ikisini kazanan Alanyaspor (3-2; Ekim 2015 & 1-0; Eylül 2014), 1. Lig play-off'larında sahne alan diğer karşılaşmayı 4-0 kaybetti (Haziran 2015).

> Samsunspor ile Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak olan Akdeniz ekibi, en üst ligde rakip olduğu 32 takım arasında sadece Pendikspor (1B) ve Ankaraspor'u (1B 3M) mağlup edemedi.

> Alanyaspor, Samsunspor'un Süper Lig'de karşılaştığı 59'uncu takım olacak. En üst ligde bir rakibiyle ilk kez karşılaştığı son yedi maçın ikisini kazanan Karadeniz ekibi (1B 4M), bu galibiyetleri bu sezon Kasımpaşa (4-2) ve Hatayspor'dan (2-1) aldı.

> Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan Alanyaspor (1B 2M), lig tarihinde iç sahadaki en uzun galibiyet hasretini tekrarlama tehlikesiyle karşı karşıya (4 maç; üç kez). Son iki puan kaybında görevde olan Fatih Tekke (1B 1M), Akdeniz ekibiyle ilk üç iç saha karşılaşmasını kazanamayan ilk çalıştırıcı olabilir.

> Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında oynadığı sekiz maçtaki tek galibiyetini son karşılaşmada Adana Demirspor'dan 3-2'lik skorla alan Samsunspor (1B 6M), daha önceki yedi karşılaşmada sadece dört gol atabilmişti.

> Süper Lig'deki son iki maçını kazanan Alanyaspor (3-1 vs Beşiktaş & 1-0 vs İstanbulspor), tek sezonda üst üste 3+ galibiyet aldığı son dönemi 2021/22'nin son dört haftasında yaşadı.

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 17. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI






#Yılport Samsunspor
#Alanyaspor
#Trendyol Süper Lig
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