Özgün Kurtlar Vadisinin Polet Alemdarı Necati Şaşmaz hastaneye kaldırıldı
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Kurtlar Vadisi’nin Polet Alemdar’ı Necati Şaşmaz hastaneye kaldırıldı

Kurtlar Vadisi’nin Polet Alemdar’ı Necati Şaşmaz, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 3 saat süren anjiyo ameliyatı sonrası Şaşmaz yoğun bakıma kaldırıldı. Şaşmaz'ın son hali görenleri şaşırdı. Peki Necati Şaşmaz’ın sağlık durumu nasıl?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alemdar Necati Şaşmaz hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl?
Necati Şaşmaz sağlık durumu nasıl?

Kurtlar Vadisi'nde oynadığı Polat Alemdar rolü ile tanınan oyuncu ve yapımcı Necati Şaşmaz, dün öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Şaşmaz'ın anjiyo ameliyatının 3 saat sürdüğü ve yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Necati Şaşmaz’ın sağlık durumu nasıl?

Süper Kulüp magazinin haberine göre; başarılı geçen operasyonda oyuncu Necati Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Necati Şaşmaz son hali
Necati Şaşmaz son hali

Geçtiğimiz aylarda bir müzik programına konuk olan Şaşmaz'ın son hali görenleri şaşırtmıştı. Uzun zaman sonra ekranlara çıkan oyuncunun beyazlayan saçları dikkat çekmişti.

Kurtlar Vadisi Polet Alemdar'ı Necati Şaşmaz son hali
Kurtlar Vadisi Polet Alemdar'ı Necati Şaşmaz son hali

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