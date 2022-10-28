Kurtlar Vadisi’nin Polet Alemdar’ı Necati Şaşmaz hastaneye kaldırıldı

Kurtlar Vadisi'nde oynadığı Polat Alemdar rolü ile tanınan oyuncu ve yapımcı Necati Şaşmaz, dün öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Şaşmaz'ın anjiyo ameliyatının 3 saat sürdüğü ve yoğun bakım servisine kaldırıldı.
Necati Şaşmaz’ın sağlık durumu nasıl?
Süper Kulüp magazinin haberine göre; başarılı geçen operasyonda oyuncu Necati Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Geçtiğimiz aylarda bir müzik programına konuk olan Şaşmaz'ın son hali görenleri şaşırtmıştı. Uzun zaman sonra ekranlara çıkan oyuncunun beyazlayan saçları dikkat çekmişti.