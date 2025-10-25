Yeni Şafak
ALES 3 SINAV TAKVİMİ: ALES oturumu ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

25/10/2025, Cumartesi
ALES 3 sınav tarihi açıklandı mı?
ALES 3 sınav tarihi açıklandı mı?

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES/3) takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Yılın son ALES oturumu öncesinde sınav tarihi, başvuru süreci ve sınav giriş belgelerine ilişkin ayrıntılar netlik kazandı. Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday, ALES/3 oturumunun yapılacağı tarihi ve sınavla ilgili önemli detayları araştırıyor.

Yılın son ALES oturumu için geri sayım başladı. Akademik hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen adaylar, ALES/3 sınav tarihi ve başvuru süreciyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2025 ALES/3 sınavı için önemli tarihler belli oldu.

ALES 3 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3 23 Kasım 2025 tarihinde yapılacak.

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 3 sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

