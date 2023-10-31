Sultan Alparslan ve Selçuklu Devleti Ani’yi fethederek Anadolu yolundaki en büyük engeli kaldırmış ve Anadolu üzerindeki faaliyetlerini daha da arttırmıştır. Bizans’ın kale ve şehirlerini teker teker alan Alparslan, yürüyüşünü sürdürürken Mısır vezirinden gelen davet ile İslam birliğini sağlamak ve adaleti tesis etmek üzere Mısır seferi için yola koyulmuştur. Mısır’a giderken yoldaki kalelerden biat almak isteyen Alparslan, yalnızca Mahmud Mirdas’tan biat alamaz. Yıllardır tabiiyetinde bulunan Mahmud’un bu yaptığını anlamlandıramayan Alparslan, kaleyi kuşatmaya alır. Alparslan, Mahmud Mirdas’ı ikna edebilecek mi, yoksa kanlı bir fetih mi gerçekleştirecek? Mahmud’un yanında bulunan annesi Seyyide ise Mahmud Mirdas’ı biat vermesi konusunda uyarmakta, bu işin sonunun Mahmud adına iyi olmayacağını söylemektedir.