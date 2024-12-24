Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak bir düzenleme ile 185 bin TL üzerindeki altın işlemlerinde kimlik beyanını zorunlu hale getiriyor. İşte detaylar.
2024 yılından itibaren kuyumcularda altın alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı zorunluluğu getirilmesi, sektörde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. 185.000 TL ve üzeri işlemler için geçerli olacak bu düzenleme, hem vatandaşların güvenliğini artırmayı hem de kara para aklama gibi illegal faaliyetlere karşı önlem almayı amaçlıyor.
Altın alım ve satımında kimlik bilgileri neden sorulacak?
Kimlik ibrazı zorunluluğunun vatandaşlarda tedirginlik yaratabileceği belirtiliyor. Bu durumun önüne geçmek için Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, bilgilendirici kamu spotları hazırlanması ve esnafa afiş dağıtılması gibi önerilerde bulunuyor.
Sönmez, “Kimlik ibrazı istenmesi vatandaşlarda tedirginlik yaratabiliyor. Bu sebeple yeni uygulama kapsamında afişler hazırlayarak esnafımıza dağıtacağız ve vatandaşları bilgilendireceğiz,” ifadelerini kullandı.
Yeni düzenlemeyle kuyumculuk sektörünün daha şeffaf hale gelmesi, kayıt dışı işlemlerin azaltılması ve haksız kazançların önlenmesi hedefleniyor. Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte altın alım-satım işlemlerinde ciddi bir dönüşüm yaşanması bekleniyor.