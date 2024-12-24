2024 yılından itibaren kuyumcularda altın alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı zorunluluğu getirilmesi, sektörde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. 185.000 TL ve üzeri işlemler için geçerli olacak bu düzenleme, hem vatandaşların güvenliğini artırmayı hem de kara para aklama gibi illegal faaliyetlere karşı önlem almayı amaçlıyor.