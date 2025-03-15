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Altın fiyatları 15 Mart 2025: Altında yeniden yükselişe geçti! Bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları 15 Mart 2025: Altında yeniden yükselişe geçti! Bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

12:1515/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Altın fiyatları 15 Mart 2025 son durum
Altın fiyatları 15 Mart 2025 son durum

Altın piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları güne yükselişle başladı. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki değişimler altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Peki, 15 Mart 2025 güncel altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum...

Altın piyasalarında dalgalanma sürerken, gram altın güne 3.518,13 TL seviyesinden başladı. Anlık yüzde 0.08'lik artışla 3.520,90 TL'den işlem görüyor. Gün içinde en yüksek 3.543,61 TL'yi gören gram altın, en düşük 3.512,19 TL seviyesine geriledi. Yatırımcıların yakından takip ettiği 15 Mart gram altın, Cumhuriyet altını, ons altın, yarım altın ve Reşat altın fiyatlarında son durum…

15 MART KAPALIÇARŞI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI:

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 5.753 liradan alınırken, 5.811 liradan satılıyor.

Ons Altın Fiyatı

Güne 2.984,18 dolar seviyesinden başlayan ons altın, güne 2.985,22 aralığında devam etti. Şu sıralar 2.985,22 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gram Altın Fiyatı

ALIŞ 3.520,43

SATIŞ 3.520,90

Çeyrek Altın Fiyatı:

ALIŞ 5.758,00

SATIŞ 5.807,00

Yarım Altın Fiyatı

ALIŞ 11.516,00

SATIŞ 11.614,00

Cumhuriyet Altını Fiyatı

ALIŞ 23.535,00

SATIŞ 23.890,00

Tam Altın Fiyatı

ALIŞ 22.961,00

SATIŞ 23.131,00

Ata Altın Fiyatı

ALIŞ 23.394,04

SATIŞ 23.980,17

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