Altının fiyatları düşüşe geçti

Altın piyasasında, en düşük 863 bin 650 lira, en yüksek 900 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5 azalarak 863 bin 650 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 763 milyon 328 bin 707,95 lira, işlem miktarı ise 2.009,44 kilogram oldu.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI

Altının kilogramı 863 bin 650 liraya geriledi.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 764 milyon 280 bin 670,20 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA şeklinde sıralandı.

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Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 909.000,00 1.967,40

En Düşük 863.650,00 1.897,50

En Yüksek 900.000,00 1.963,70

Kapanış 863.650,00 1.928,15

Ağırlıklı Ortalama 878.762,54 1.928,18

Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.763.328.707,95

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.009,44

Toplam İşlem Adedi 57

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatları da ons altınla birlikte hareketlenme yaşadı. Güne 848 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 846 lira, en yüksek de 913 lira seviyesini gördü. Saat 16:58 itibarıyla 913,47 liradan alıcı buluyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.008,00 liradan alınıyor, 3.063,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 5.998,00 liradan alınıyor, 6.104,00 liradan satılıyor.

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ANALİSTLERDEN ALTIN YORUMU

Analistler, Ukrayna'dan gelen haberlerin piyasalarda dalgalanmanın devam etmesine neden olabileceğini belirterek, gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının da takip edildiğini söyledi.

Enerji ve emtia fiyatlarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından kritik olacağını aktaran analistler, bu kapsamda bugün İngiltere, ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarının da izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Analistler, bugünün veri takviminde, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.