Altın Fiyatları Ne Olur? Yükselir Mi Düşer Mi?

Türk insanlarının aklına gelen ilk soru altın fiyatları düşer mi yoksa yükselir mi oluyor. Bu yüzden yatırımcılar tarafından sıkça takip edilir. Gelenek haline gelen yastık altı olarak da adlandırdığımız yatırım aracı altın alıp saklama alışkanlığıdır.

Türkler tarafından aşırı ilgi gösterilen altın güvenli bir yatırım aracı olarak görülmektedir. Risk almak istemeyen yatırımcılar yaptıkları yatırımları da değerlendirmek için altın fiyatlarını yakından takip ediyorlar. Yeni akıllardaki soru ileriki günlerde altın fiyatlarında nasıl bir değişim olacak. Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerine ve güncel altın analizlerine http://www.mevzuforex.com adresinden ulaşabilirsiniz.

2019’da Altın Fiyatları Ne Olur – Uzman Görüşleri Ne Yönde?

2019 Haziran ayında gerçekleşen FED toplantısından sonra altın fiyatları hızlı bir şekilde yükseliş yaşayarak son 5 yılın zirvesini gördü. 1400 dolar seviyelerine kadar çıkan altın fiyatlarında bir miktar düşüş yaşandı. Altının 1400 seviyelerine kadar çıkmasındaki en önemli etken ticaret savaşlarıydı. ABD’nin Huaewei’ye olan yaptırımları altın fiyatlarındaki yükselmeye sebeb olmuştu. Ardından FED’den gelen güvercin açıklamalarıyla altında son yılların zirvesini gördük.

Altın Yükselir mi – Artacak mı?

Peki bundan sonra altın fiyatları artacak mı ? bu soruya cevap bulmak elbette çok zor. Ancak bazı uzmanlara göre altın fiyatında yükseliş görülmesinin yüksek bir ihtimal olduğu düşünülmektedir. Çünkü altını dengede tutan direnç seviyeleri 1400 dolar seviyesine hızlı bir yükselişle kırılmış durumda. Bu yüzden beklentiler yüksek durumda. ABD VE Çin’den gelen haberlerin altın fiyatını etkilediğini de göz önünde bulundurmak gerekir. 2019 Haziran ayı sonunda gerçekleştirilen G20 seviyesi sonrası ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarını yatıştırmak adına adımlar atıldı. Bunun ardından altında bi hafifleme görülmüştü. Hatta bazı uzmanlar 1350 beklentisinden bahsetse de altın fiyatlarının hala normale dönmediğini görüyoruz.

Gram Altın Yükselir mi Düşer mi?

Gram altın 6 Mayıs 2019 tarihiyle 247 TL, ons altın ise 7687 TL civarlarında. Peki bundan sonraki süreçte altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi? Biraz bundan bahsedeceğiz.

Gram altının yükselmesine neden olacak 3 önemli unsuru şöyle sıralayabiliriz; Rahip Brunson’ın serbest bırakılmasıyla azalan gerilim ve TL’nin değer kazanması ile birlikte gram altında 272 seviyesinden 200 seviyesine kadar düşmesiyle TL’nin değer kaybı yaşayarak 6 seviyelerine kadar çıkması, ABD Merkez Bankası FED’den faiz artımı konusunda sinyallerin gelmemesi ve ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret olayları nedeniyle gram altında uzun bir yükseliş baş gösteriyor.

Peki 2019’un geri kalanında ne gibi artışlar ya da düşüşler yaşanacak bu sorusunun cevabını bulabilmek için ons altın ve dolar’ın gidişatını ve ABD ile Çin arasındaki gelişmeleri takip etmek gerekiyor.

Altın Ne Zaman Alınır?

bu konuda net bişey söylemek mümkün olmasa gerek çünkü piyasa uzmanlarına göre Ons Altın yükselişe devam etme yönünde. Ayrıca TL sıradışı bir değer kazanımı da beklenmediği için önümüzdeki günlerde gram altının yükselmesi beklenmektedir.

Dolar için faiz artırımına dair açıklamalar yapılmadığı sürece ya da Çin ve Huawei’ye yaptırımlar konusunda piyasaları tatmin edecek geri adımlar atılmadığı sürece her zaman ki yerini koruyacak gibi gözüküyor.

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Altın Fiyatları Ne Olur? Nelere Göre Hareket Eder?

Arz-talep meselesi diğer yatırım araçlarında olduğu gibi altında da önemsenmektedir. Bu nedenle fiyatların artması için talebin de artmasını beklemek gereklidir. Peki altına olan talep nasıl artar ? sorusunun cevabını birlikte inceleyelim.

- Mevcut olan finans sistemine karşı güvenin azaldığı ya da çöktüğü zamanlar

- Kağıt paraya olan güvenin farklı şekillerde düşmesi

- Merkez Bankalarının fazla miktarda kağıt para basması ve kağıt paranın değerini kaybetmesi

- Savaş veya küresel gerginlik durumlarının yaşanması

Altın her zaman en iyi yatırım aracı olarak görülmüştür. Bu nedenle insanlar finans sistemine olan güvenleri azaldığında altına yönelirler. Çünkü finans sistemine güven kaybedildiği zaman insanlar finans kuruluşlarına para yatırmaktan vazgeçeceklerdir. Bu durum da altın alıp saklamak düşüncesini mantıklı hale getirecektir. Ayrıca altını banka hesaplarınızda da saklayabilirsiniz.

Altın Neden Güvenilir Yatırım Aracı

Çünkü yüzyıllardır altın yatırımı yapmak gelenek haline geldi. Tl üzerinde bir değer kaybı veya artışı yaşanmazsa ons altın fiyatları yükseliş gösterse de gram altın fiyatı değişmeyecektir. Dünya piyasalarını etkileyecek gelişmeler ons altında önemli düşüşler ya da yükselişler yaşatsa da gram altında iken biz bu hareketlilikten etkilenmeyeceğiz. Ons altın ciddi bir düşüş yaşasa da bu durumda genellikle dolar kuru arttığı için gram altın fiyatlarında yükselme görülebilir.

Ons altın ile gram altın arasında zıtlık görülmesinin sebebi aslında tam olarak budur. Bu durum altından yüksek kar elde edecek yatırım olmaktan uzaklaştıracaktır. Fakat riskleri azaltmış ve güvenilir yatırım aracı olmasını sağlayacaktır.

Altın Düşerken de Yükselirken de Kazanç Sağlayın!

Altın en yaygın ve en çok kullanılan yatırım araçlarından biridir. yurt içi ve yurt dışında yoğun işlem piyasası var. Ticaret hacminin geniş olması altının fiyatında değişikliklere neden olsa da bu değişimlerden kar elde etmek mümkündür. Neredeyse bütün piyasalarda geçerliliği olan ve işlem gören altın bir yatırım enstrümanıdır. Piyasanın en çok dikkat çekeni ise forex’tir.

Forex’te anlık işlem yapılır, fiziki bir alışveriş olmadığı için zaman kaybı ve komisyon gibi sıkıntılar görülmez.

Forex kazanma mantığı fiyat değişimlerimden kar elde etmektir çift yönlü işlem yapabilmektedir. Bu şekilde hem altında görülen artışta hemde düşüşte kar sağlamak mümkündür. Altın fiyatı arttığında alış yönünde işlem açarak, düşerken de satış yönünde işlem açarak kar elde edilir.

Altın fiyatlarına etki eden faktörleri takip etmek, uzmanların altın fiyatı hakkındaki yorumlarını görüntülemek için http://mevzuforex.com/category/forexedair adresini takipte kalabilirsiniz.

Evet altın fiyatları düşerken de kazanç sağlamanız mümkün. Fakat Forex piyasasında düşüş yönünde işlem açarak altın fiyatları düşerken kazanç elde etmek mümkündür. Fiyatlar istediğiniz seviyeye geldiğinde ise işlemi kapatarak kar elde edebilirsiniz. Lord FX, XM ve FxPro gibi şirketler listenizin ilk sırasında olmalı. Ayrıca hesap aç butonu üzerinden numaranızı bıraktığınızda müşteri temsilcileri de sizi bilgilendirecektir.