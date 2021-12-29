Altın hesabını TL'ye çevirene ne kadar destek verilecek?

Altın hesaplarının Türk Lirası mevduat hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin Merkez Bankası tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre Merkez Bankası, altın hesabını TL'ye çeviren mevduat sahiplerine destek verecek.
ALTIN HESABINI TL'YE ÇEVİRME UYGULAMASI NEDİR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilebilecek.
ALTIN HESABINI TL'YE ÇEVİRENE NE KADAR DESTEK VERİLECEK?
Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak.
Dönüşüm sonrası açılacak yeni hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.
Vade sonunda Türk Lirası hesap sahibine ana para ve faizi banka ödeyecek. Vade sonunda, altın fiyatlarından oluşan farkın faizden yüksek olması halinde aradaki farkı Merkez Bankası ödeyecek.
Hesabın vadesinden önce bozulması halinde herhangi bir ödeme yapılmayacak. Söz konusu ödeme desteği bir defaya mahsus olarak uygulanacak.