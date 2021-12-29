Altın hesabını TL'ye çevirene ne kadar destek verilecek?

Altın hesabının TL'ye çevrilmesine karşın verilecek destek ile ilgili aramalar yoğunlaştı.

altın tasarruflarının da liraya dönmesi teşvik edilmesi kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Kur korumalı mevduat uygulamasının ardından altın hesabının TL'ye çevrilmesi uygulamasına dair ayrıntılar merak ediliyor. Altın hesabını TL'ye çevirene ne kadar destek verilecek? Altın hesabını TL'ye çeviren ne kadar alacak? İşte detaylar...