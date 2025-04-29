Anadolu Üniversitesi tarafından sertifikalandırılan Temel Eğitim Antrenörlük sınavı 27 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın akabinde antrenör adayları tarafından Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yakından takip ediliyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TEMEL EĞİTİM ANTRENÖRLÜK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi takvimine göre Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları 9 Mayıs 2025 itibariyle hafta içinde açıklanacak.

TEMEL EĞİTİM ANTRENÖRLÜK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçlarına, Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişilebilecek. Adaylar, sistemde kayıtlı e-posta adresleri ve şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

TEMEL EĞİTİM ANTRENÖRLÜK SINAV SONUÇLARINI İTİRAZ EDİLİYOR MU?

Sonuçların açıklanmasının ardından, adaylar belirlenen süre içinde itirazda bulunabilecekler. İtiraz süreci ve detayları, Anadolu Üniversitesi'nin resmi duyurularında belirtilecek. Sınav sonuçları açıklandığında, adaylar Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sonuçlarına ulaşabilirler.​

Antrenör Temel Eğitimi nedir?

Anadolu Üniversitesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 24 Şubat 2020 tarihinde Antrenör Temel Eğitiminin uygulanmasına ve geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Bu işbirliğinin amacı; 14/12/2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Antrenör Eğitimi Yönetmeliğinde “müsabakası yapılan ve yapılmayan tüm spor dallarında, her kademedeki antrenör adaylarına yapılacak antrenör temel eğitimi ile temel eğitim sonunda uygulanacak sınavın düzenli ve etkin biçimde uygulanması, yapılan sınav sonucunda temel eğitim sınav sonuç belgesinin düzenlenmesi” şeklinde bahsi geçen hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.