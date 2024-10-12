Ankara hava durumu hafta sonu hava durumu raporunun yayınlanması ile gündeme geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Giresun, Kars, Ardahan çevreleri ile Kütahya ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 12-13 Ekim 2024 Ankara hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 12 EKİM 2024
Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, zamanla batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, öğle saatlerinde güneybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.
ANKARA HAVA DURUMU
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 (Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.)
İZMİR HAVA DURUMU
İzmir: Az bulutlu 30
Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 20
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31