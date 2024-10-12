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Ankara'da hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 12-13 Ekim Ankara hava durumu

Ankara'da hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 12-13 Ekim Ankara hava durumu

09:2012/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ankara hava durumu
Ankara hava durumu

Ankara hava durumu hafta sonu hava durumu raporunun yayınlanması ile gündeme geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Giresun, Kars, Ardahan çevreleri ile Kütahya ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 12-13 Ekim 2024 Ankara hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, zamanla batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, öğle saatlerinde güneybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 (Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir: Az bulutlu 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31



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