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Ankara hava durumu
Başkent Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, il genelinde gece saatlerinde etkisini artırdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri trafiğin aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
İzlanda soğukları yurdun tamamında etkisini gösteriyor. Soğuklarla birlikte Doğu Anadolu'nun birçok ilinde kar yağışı etkisini gösterdi. Birçok ilde hava sıcaklığı eksi değerlere ulaştı.
Kar yağışının bugün itibarıyla iç kesimlerde de etkisini göstermesi bekleniyor. Doğu
Anadolu ve İç Anadolu bölgeleri başta olmak üzere bir çok ilde kar yağışı etkisini gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.