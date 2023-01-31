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Meteoroloji uyarılarının ardından Ankara kara büründü

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok ilde olduğu gibi Ankara'da da kar yağışı görüldü. Ankara'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Ankara'da kar yağışının ne kadar süreceği merak kazandı. Ankara'da kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji verilerine göre Ankara 5 günlük hava durumu bilgisi haberimizde.

09:41 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Ankara hava durumu

Ankara hava durumu

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, il genelinde gece saatlerinde etkisini artırdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri trafiğin aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

İzlanda soğukları yurdun tamamında etkisini gösteriyor. Soğuklarla birlikte Doğu Anadolu'nun birçok ilinde kar yağışı etkisini gösterdi. Birçok ilde hava sıcaklığı eksi değerlere ulaştı.

Kar yağışının bugün itibarıyla iç kesimlerde de etkisini göstermesi bekleniyor. Doğu

Anadolu ve İç Anadolu bölgeleri başta olmak üzere bir çok ilde kar yağışı etkisini gösterecek.

ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 31 OCAK 2023

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



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#meteoroloji
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Meteoroloji uyarılarının ardından Ankara kara büründü
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