Ankara'da Sağanak Yağışa Dikkat: Ankara’da hava nasıl olacak?

Ankara'da hava sıcaklıklarının düşmeye başlaması ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni raporunu yayımladı. Vatandaşlar, Ankara'nın güncel hava durumunu merak ederken, Medya Başkent olarak 29 Eylül Perşembe tarihi ile Ankara'nın güncel hava durumunu sitemize ekledik. Bugün Ankara’da hava nasıl olacak? İşte 29 Eylül 2022 Perşembe Ankara hava durumu...

Hava durumu Ankara: Bugün hava nasıl, yarın yağış var mı? Meteoroloji hava durumu tahminleri

Ankara'da gece saatlerinde başlayan sis, günün ilk ışıklarıyla beraber etkisini artırdı. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan sisin görüş mesafesini kısaltması nedeniyle, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Oluşan sis nedeniyle şehir merkezindeki yüksek katlı binaların üst kısımları tamamen sise büründü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ayrıca: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın Anadolu kesimi, Ege, Batı Karadeniz, İstanbul, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı