Ankara'da iftar vaktine dakikalar kaldı. Oruç tutanlar ve iftar saatini bekleyenler, bugün akşam ezanının tam olarak kaçta okunacağını sorgulamaya başladı. Mübarek Ramazan ayının yarısı geride kaldı. Rahmet ve mağfiret ayı olarak kabul edilen bu değerli ay bu sene 29 gün sürecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Ankara İmsakiyesine göre, Ankara'da bugün (16 Mart 2025) iftar vakti saat 19.03'te.
Ankara'da Ramazan ayı coşkusu sürüyor. İftar saatine az bir süre kala oruç tutanlar akşam ezanının bugün saat kaçta okunacağını araştırıyor. Bu akşam yapılacak iftar ile birlikte, on altıncı gün geride kalmış olacak. İşte Ankara'da 16 Mart 2025 tarihli iftar vakti.
ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Ankara'da iftar vakti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) yayınladığı Ankara İmsakiyesinde yer alıyor. Buna göre, bugün (16 Mart 2025) Ankara'da iftar vakti saat 19.03'te olacak.
Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) orucu ne zaman tutulur ve önemi nedir?
Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (bkz. Buhârî, Savm, 60; Nesâî, Sıyâm, 84 [2432]). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 68 [2449]; Tirmizî, Savm, 54 [761]) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Savm, 68 [2449]; İbn Mâce, Sıyâm, 29 [1707]).
Bayram günlerinde oruç tutulur mu?
Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan Bayramının birinci gününde ve Kurban Bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/125-126; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/375). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan Bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir. Ramazan Bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği Kurban Bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 144 [1141]).