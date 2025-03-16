Ankara'da Ramazan ayı coşkusu sürüyor. İftar saatine az bir süre kala oruç tutanlar akşam ezanının bugün saat kaçta okunacağını araştırıyor. Bu akşam yapılacak iftar ile birlikte, on altıncı gün geride kalmış olacak. İşte Ankara'da 16 Mart 2025 tarihli iftar vakti.





ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara'da iftar vakti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) yayınladığı Ankara İmsakiyesinde yer alıyor. Buna göre, bugün (16 Mart 2025) Ankara'da iftar vakti saat 19.03'te olacak.





Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) orucu ne zaman tutulur ve önemi nedir?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (bkz. Buhârî, Savm, 60; Nesâî, Sıyâm, 84 [2432]). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 68 [2449]; Tirmizî, Savm, 54 [761]) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Savm, 68 [2449]; İbn Mâce, Sıyâm, 29 [1707]).





Bayram günlerinde oruç tutulur mu?