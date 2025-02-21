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Ankara son dakika deprem 2025: Ankara'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi...

Ankara son dakika deprem 2025: Ankara'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi...

09:5621/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ankara'da deprem mi oldu?
Ankara'da deprem mi oldu?

Türkiye genelinde 21 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedildi. Farklı şehirlerde hissedilen sarsıntılar, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Deprem araştırma kurumlarının verilerine göre, sabah saatlerinden itibaren Bitlis, Tunceli, Denizli, Erzincan ve Sivas’ta küçük çaplı depremler meydana geldi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmezken, uzmanlar güncel verilere göre değerlendirmelerde bulunuyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak listelemeye devam ediyor. Özellikle Ege Denizi'nde yaşanan sarsıntılar dikkat çekerken, bazı bölgelerde hissedilen depremler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 20 Şubat 2025 Perşembe günü meydana gelen depremler ve şiddetleri güncelleniyor. Son sarsıntılar ve detaylı bilgiler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi verileri takip edilebilir.

Ankara'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha yaşandı.


Kandilli Rasathanesi, Elmadağ ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin, 5.1 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.

#Ankara
#Ankara deprem
#AFAD deprem

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