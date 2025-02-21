Ankara son dakika deprem 2025: Ankara'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak listelemeye devam ediyor. Özellikle Ege Denizi'nde yaşanan sarsıntılar dikkat çekerken, bazı bölgelerde hissedilen depremler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 20 Şubat 2025 Perşembe günü meydana gelen depremler ve şiddetleri güncelleniyor. Son sarsıntılar ve detaylı bilgiler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi verileri takip edilebilir.