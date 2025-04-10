Ankara Valiliği, kamu çalışanları için bugüne kadarki en dikkat çekici promosyon anlaşmalarından birine imza attı. Valilik bünyesinde görev yapan personel için yapılan yeni protokol imzalandı. Valilik personeline 105 bin lira promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Ödeme tek seferde 100 bin lira olarak yapılacak. Kalan 5 bin lira ise para puan olarak verilecek.
Ankara Valiliği, maaş promosyonu konusunda Türkiye genelinde rekor niteliğinde bir anlaşmaya imza attı. Mynet’te yer alan habere göre, valilik bünyesindeki personel için 3 yıllık dönem kapsayacak şekilde toplamda 105 bin TL tutarında promosyon sağlandı.
Anlaşma kapsamında personele tek seferde 100 bin TL nakit ödeme yapılacak. Buna ek olarak 5 bin TL para puan da verilecek. Böylece çalışanların hesaplarına toplamda 105 bin TL promosyon yansıtılacak.