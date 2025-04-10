Ankara Valiliği, maaş promosyonu konusunda Türkiye genelinde rekor niteliğinde bir anlaşmaya imza attı. Mynet’te yer alan habere göre, valilik bünyesindeki personel için 3 yıllık dönem kapsayacak şekilde toplamda 105 bin TL tutarında promosyon sağlandı.

Anlaşma kapsamında personele tek seferde 100 bin TL nakit ödeme yapılacak. Buna ek olarak 5 bin TL para puan da verilecek. Böylece çalışanların hesaplarına toplamda 105 bin TL promosyon yansıtılacak.