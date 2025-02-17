Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak?

ANKARA’YA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre Ankara'da soğuk hava dalgası etkili olmaya başlıyor.

Pazartesi gününden itibaren Sibirya kökenli soğuklar Türkiye'yi etkisi altına alacak ve hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. Bu düşüşle birlikte Ankara’ya kar yağışı bekleniyor. 18 Şubat Salı günü karla karışık yağmur görülecek, Çarşamba günü ise kar yağışı daha belirgin hale gelecek.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

19 Şubat 2025 Çarşamba: Kar yağışlı, en yüksek sıcaklık 0°C, en düşük -2°C.

20 Şubat 2025 Perşembe: Çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 1°C, en düşük -4°C.

21 Şubat 2025 Cuma: Puslu, en yüksek sıcaklık 0°C, en düşük -6°C.

22 Şubat 2025 Cumartesi: Puslu, en yüksek sıcaklık -1°C, en düşük -8°C







