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Ankara haberleri: Ankara'da yolcu otobüsü kazası​! 2 ölü 20 yaralı

Ankara'da yolcu otobüsü kazası

Ankara - İstanbul yolunda yolcu otobüsü kaza yaptı. Alınan son dakika bilgilerine göre kazada 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda ise yaralı var.

Haber Merkezi IHA
Ankara'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.

Ankara'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.

Son dakika Ankara haberleri - Anadolu Otoyolu'nun Ankara kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Kamil Koç firmasına ait İstanbul-Ankara seferini yapan Serkan Pektaş yönetimindeki 16 SOP 70 plakalı yolcu otobüsü, otoyolun Cankurtaran mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Otobüsteki yolculardan ikisi kaza yerinde hayatını kaybetti, 20 yolcu yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık, AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekiplerince otobüsten çıkarılarak Ankara ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin, kaza yerindeki çalışması devam ediyor.

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