Antalyaspor - Gaziantep FK Maç Kadrosu

Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Antalyaspor ve Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Maçın kadrolarına ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

ANTALYASPOR

Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal, Fernando, Ndao, Fredy, Doğukan, Adriano

GAZİANTEP FK

Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Tosca, Halil İbrahim, Furkan, Jevtovic, Markovic, Veliu, Maxim, Figueiredo

TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ

> Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Gaziantep FK (5B 2M).

> Antalyaspor'a konuk olduğu üç Süper Lig maçından da 1 puanla ayrılan Gaziantep FK'nın, lig tarihinde dört kez beraberlikle döndüğü bir deplasman bulunmuyor.

> Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçın sadece birini kazanan (2B 5M) ve bu galibiyeti son iç saha karşılaşmasında Ümraniyespor'u mağlup ederek alan Antalyaspor, bu sezon seyircisi önünde sadece bir kez üst üste iki 90 dakikayı kayıpsız geçti (vs İstanbulspor & Fatih Karagümrük).

> Erdal Güneş göreve geldikten sonra oynadığı iki Süper Lig maçını da kazanan Gaziantep FK, Erol Bulut yönetiminde çıktığı son 15 karşılaşmalık süreçte aldığı galibiyet sayısını geride bıraktı (1G 6B 8M).

> Bu sezon Süper Lig'de en düşük gol beklentisi yakalayan iki takım Antalyaspor (21.7 xG) ve Gaziantep FK (21.9 xG).

> Gaziantep FK bu sezon Süper Lig'de hem topa en az sahip olan (%43.6) hem de rakiplerine en fazla 10+ pas dizisi yapma fırsatı veren (234) takım konumunda. Sezonun geride kalan bölümünde önde kaptığı topları Antalyaspor'dan (34) daha fazla şutla sonuçlandıran tek ekip ise Trabzonspor (36).

> Antalyaspor formasıyla Süper Lig'deki dördüncü golünü Ümraniyespor filelerine gönderen Güray Vural, eski takımı Gaziantep FK'da kaydettiği toplam lig golü sayısını (5) yakalamak için sahaya çıkıyor.

> Seyircisi önünde çıktığı son iki Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağlayan Antalyaspor forveti Sam Larsson (1 gol & 2 asist), daha önceki altı iç saha karşılaşmasında gol katkısı yapamamıştı.

> Gaziantep FK forması giyen Joao Figueiredo, Süper Lig kariyerinde hat-trick yaptığı tek maçı bu sezonun ilk yarısında Antalyaspor'a karşı oynadı. Süper Lig'de bir rakibine karşı sezonun iki yarısında da bunu başaran son isim Serdar Dursun (2021/22 vs Çaykur Rizespor).

> Süper Lig'de çıktığı son maçta Hatayspor filelerine iki gol gönderen Lazar Markovic, Eylül 2019'dan (Partizan formasıyla) bu yana ilk kez bir lig karşılaşmasında duble yaptı.





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