Anadolu Üniversitesi takvimine göre AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları ocak ayında gerçekleştirilecek. Sınav anında zorunlu tutulan belgelerden AÖF sınav giriş belgesi, anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle görüntülenebilecek. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

AÖF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi final sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihinde uygulanacak. Sınav giriş belgesinin sınavdan 1 hafta önce yayımlanması bekleniyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

AÖF final sınavları için hazırlıklarına devam eden öğrenciler sınav giriş belgesi yayımlandığında çıktı almak için http://aosogrenci.anadolu.edu.... adresine girmeleri gerekmektedir.

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SINAV GEÇME NOTU KAÇ?

Dönem sonu sınavları, dönem sonu ortalamasına %70 etki edecek. Buna göre öğrencinin vize sınavından aldığı puanın yüzde 30'u, final sınavından aldığı notun yüzde 70'i alınarak ders geçme notu hesaplanır.

AÖF SINAV TAKVİMİ 2023

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Ocak 2023

Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023