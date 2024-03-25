Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş belgeleri için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak olan AÖF bahar dönemi sınavları öncesinde, sınava girecek olan adayların gözü sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi vize sınav giriş belgesi alma ekranı!