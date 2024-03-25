|
Özgün

Anadolu Üniversitesi (AÖF) Bahar Dönemi vize sınavları tamamlandı! 2024 AÖF sınav sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak?

AÖF bahar dönemi vize oturumları sona erdi. AÖF bahar dönemi ara sınav 23 Mart Cumartesi saat 09.30, 23 Mart 2024 Cumartesi saat 14.00 ve 24 Mart 2024 Pazar saat 15.00'te olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirildi. Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarını aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecekler. Peki, AÖF bahar dönemi vize sınavlarının sonuçları ne zaman açıklanacak?

12:05 - 25/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
AÖF
AÖF

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 Bahar dönemi ara sınavları 23-24 Mart'ta gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, 2024 AÖF Bahar dönemi vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavlarının sonuç tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanacak.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF ara sınav sonuçlarının 7 Nisan'a kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

2023 2024 AÖF bahar dönemi ara sınav soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

NOT ORTALAMASINA %30 ETKİ EDECEK

Mart ayında yapılacak ara sınavlar, dönem sonu not ortalamasına %30 etki edecek. Bahar dönemi dönem sonu sınavları 25-26 Mayıs'ta yapılacak. Mayıs ayındaki sınavlar ise adayların puan ortalamasının %70'ini oluşturacak.

TELAFİ VEYA BÜTÜNLEME SINAVI OLMAYACAK

Anadolu Üniversitesi Senato kararı gereği, Açıköğretim Fakültesinde telafi veya bütünleme sınavı düzenlenmiyor. Bahar ve güz döneminden başarısız dersi bulunan öğrenciler yaz okulu sınavlarına katılıyor. Yaz okulu sınavları, açıklanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak. AÖF yaz okulu sınav sonuçları not ortalamasının tamamını oluşturacak.



#aöf
#aöf sonuç
#aöf vize sınavları
#aöf sınav sonuçları
#anadolu üniversitesi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
31 Mart yerel seçimleri için YSK takvimi işliyor! Seçimlerde kaç oy kullanılacak?