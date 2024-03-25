Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 Bahar dönemi ara sınavları 23-24 Mart'ta gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, 2024 AÖF Bahar dönemi vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavlarının sonuç tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanacak.
Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.
AÖF ara sınav sonuçlarının 7 Nisan'a kadar açıklanması bekleniyor.
AÖF SINAV CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
2023 2024 AÖF bahar dönemi ara sınav soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
NOT ORTALAMASINA %30 ETKİ EDECEK
Mart ayında yapılacak ara sınavlar, dönem sonu not ortalamasına %30 etki edecek. Bahar dönemi dönem sonu sınavları 25-26 Mayıs'ta yapılacak. Mayıs ayındaki sınavlar ise adayların puan ortalamasının %70'ini oluşturacak.
TELAFİ VEYA BÜTÜNLEME SINAVI OLMAYACAK
Anadolu Üniversitesi Senato kararı gereği, Açıköğretim Fakültesinde telafi veya bütünleme sınavı düzenlenmiyor. Bahar ve güz döneminden başarısız dersi bulunan öğrenciler yaz okulu sınavlarına katılıyor. Yaz okulu sınavları, açıklanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak. AÖF yaz okulu sınav sonuçları not ortalamasının tamamını oluşturacak.