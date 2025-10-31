AÖF SINAV TARİHLERİ 2025: AÖF sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Açıköğretim sistemiyle eğitimine devam eden yüz binlerce öğrenci için Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi açıklandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait akademik takvimde; Güz Dönemi ara sınavı, dönem sonu sınavı ve Bahar Dönemi sınavlarının tarihleri yer aldı. Öğrenciler şimdi “AÖF sınavları hangi ayda yapılacak, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor.