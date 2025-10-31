AÖF SINAV TARİHLERİ 2025: AÖF sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 akademik yılı sınav takvimi belli oldu. Binlerce öğrenci, Güz ve Bahar Dönemi sınav tarihlerini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre ara, dönem sonu ve bütünleme sınavları için tarihler netleşti. Peki, AÖF Güz Dönemi sınavları ne zaman yapılacak, Bahar Dönemi sınav tarihleri hangi günlere denk geliyor?
Açıköğretim sistemiyle eğitimine devam eden yüz binlerce öğrenci için Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi açıklandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait akademik takvimde; Güz Dönemi ara sınavı, dönem sonu sınavı ve Bahar Dönemi sınavlarının tarihleri yer aldı. Öğrenciler şimdi “AÖF sınavları hangi ayda yapılacak, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TARİHLERİ 2025 NE ZAMAN?
Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanacak.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TARİHLERİ 2026 NE ZAMAN?
Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026 tarihlerinde uygulanacak.
YAZ OKULU SINAVI 2026 NE ZAMAN?
AÖF Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.