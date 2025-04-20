AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı? AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2025 AÖF sınav takvimi

AÖF bahar dönemi vize sınavları bugün tamamlandı. Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen bahar dönemi ara sıanv soru ve cevap anahtarları için bekleyiş devam ediyor. Sınava katılan binlerce aday sonuçların da ne zaman açıklanacağını şimdiden araştırmaya başladı. Henüz sonuç tarihi ile ilgili net bir tarih bulunmazken, üniversitenin yayınladığı kılavuzlarda da AÖF sınav sonuçlarının, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içerisinde açıklanacağı bilgileri yer alıyor. AÖF soruları ve cevap anahtarları ise sınav tarihlerinden bir iki gün içerisinde paylaşılmış oluyor. AÖF sorularını hızlı bir şekilde takip etmek isteyenler resmi olmayan sosyal medya hesaplarındaki çözümleri de takip ediyor. Ancak doğru ve net bilgi için AÖF resmi internet adresini takip etmek önem adaylar açısından oldukça önemli. İşte 2025 yılı AÖF bahar dönemi ara sınavlarıyla ilgili son durum.