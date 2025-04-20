AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı? AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2025 AÖF sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi ara sınavları (vize) 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde tamamlandı. Sınavların tamamlanmasıyla puan hesaplaması yapmak isteyen adaylar AÖF sınav sorularını ve cevap anahtarlarının yayınlanıp yayınlanmadığını sorguluyor. Üniversitenin resmi internet adresi (anadolu.edu.tr) üzerinden ve resmi sosyal medya hesaplarından soru ve cevaplar yayınlanıyor. Peki AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Aöf sınavlarından son gelişmeler.
AÖF bahar dönemi vize sınavları bugün tamamlandı. Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen bahar dönemi ara sıanv soru ve cevap anahtarları için bekleyiş devam ediyor. Sınava katılan binlerce aday sonuçların da ne zaman açıklanacağını şimdiden araştırmaya başladı. Henüz sonuç tarihi ile ilgili net bir tarih bulunmazken, üniversitenin yayınladığı kılavuzlarda da AÖF sınav sonuçlarının, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içerisinde açıklanacağı bilgileri yer alıyor. AÖF soruları ve cevap anahtarları ise sınav tarihlerinden bir iki gün içerisinde paylaşılmış oluyor. AÖF sorularını hızlı bir şekilde takip etmek isteyenler resmi olmayan sosyal medya hesaplarındaki çözümleri de takip ediyor. Ancak doğru ve net bilgi için AÖF resmi internet adresini takip etmek önem adaylar açısından oldukça önemli. İşte 2025 yılı AÖF bahar dönemi ara sınavlarıyla ilgili son durum.
AÖF VİZE SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
19-20 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen AÖF sınav soruları ve cevapları, oturumlar tamamlandıktan sonra erişime açılıyor. Cevap kitapçığının en geç 21 Nisan Pazartesi günü paylaşılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında sayfamızda yer alacak. Adaylar öğrenci numarası - şifreleriyle veya e-Devlet giriş seçeneğiyle ekampus.anadolu.edu.tr adresinden soru ve cevaplara erişim sağlayabilecek.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilir. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.
Sınav Soru ve Sonuç İtirazı
Sınav soru ve sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 2 (iki) işgünü içinde aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinde bulunan Sınav İşlemlerinden itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
Mazeret Sınavı
Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.
Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.