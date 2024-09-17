Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri son bulmak üzere. 2024-2025 yılı ders seçim süreci ardından 1. dönem sınavları için heyecan başlayacak. Peki, açık lise 1. dönem sınavları ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır?
AÖL SINAV TAKVİMİ 2024-2025
Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:
1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.
AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Dönem (2024/1 Dönemi) yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılıyor.
Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 300 TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracak.