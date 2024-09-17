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Bu sene AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta? Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav takvimi

Açık Öğretim Lisesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıcında, 1. dönem sınavlarına katılacak öğrenciler için yeni kayıt ve kayıt yenileme sürecini sürdürüyor. Peki, bu dönemin sınavları ne zaman? İşte, kayıt yenileme ve sınavlara dair bilinmesi gerekenler.

08:39 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
AÖL
AÖL

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri son bulmak üzere. 2024-2025 yılı ders seçim süreci ardından 1. dönem sınavları için heyecan başlayacak. Peki, açık lise 1. dönem sınavları ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL SINAV TAKVİMİ 2024-2025

Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Dönem (2024/1 Dönemi) yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılıyor.

Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 300 TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracak.


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