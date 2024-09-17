Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri son bulmak üzere. 2024-2025 yılı ders seçim süreci ardından 1. dönem sınavları için heyecan başlayacak. Peki, açık lise 1. dönem sınavları ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır?

Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 300 TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracak.