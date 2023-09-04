"Açık Lise 1. dönem kayıtları ne zaman 2024? AÖL güz dönemi kayıtları başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 AÖL kayıtlarının ne zaman yapılacağı, açık lisede eğitim gören öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan AÖL kayıt tarihleri için gözler bakanlığın açıklamasına çevrildi.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları henüz açıklanmadı. Açık lise 3. dönem sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. 2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olanlar MEB tarafından ilan edilen tarihler arasında sınav İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri ise sistem tarafından bir iş günü sonra otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yok.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacak. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacak.Kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerin kayıt yenileme işlemini yaptırmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.







