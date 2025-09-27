AÖL KAYIT YENİLEME SON TARİH: 2025-2026 AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, ücret ve sınav tarihleri

AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt süreci 3 Ekim’de sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurusuna göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için kayıt ücreti 400 TL olarak belirlendi ve öğrenciler ders tercihlerini aynı tarihe kadar yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem kayıt süreci hakkında önemli açıklamada bulundu. Buna göre AÖL kayıt yenilemesi ve yeni kayıt işlemlerinde son gün 3 Ekim 2025 olarak belirlendi.

Kayıt yenilemesi yapmayan öğrenciler için uyarı



AÖL’de öğrencilik durumu aktif olan, kayıt yenilememiş veya beklemeli durumda bulunan tüm öğrenciler için kayıt yenilemesi işlemleri devam ediyor. Belirtilen tarihe kadar başvurusunu yapmayan adaylar birinci dönem sınavlarına katılamayacak.

Kayıt yenileme ücreti 400 TL



Adayların, kayıt yenilemesi için 400 TL ödeme yapması gerekiyor. Ödeme işleminin ardından öğrenciler, ders seçimlerini de en geç 3 Ekim tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden tamamlayabilecek.

AÖL sınav tarihleri belli oldu



MEB’in duyurusuna göre AÖL birinci dönem sınavları 20-21 Aralık tarihlerinde basılı evrakla okullarda yapılacak. Ayrıca e-sınavlar, 1-31 Aralık tarihleri arasında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği sınav merkezlerinde uygulanacak.

