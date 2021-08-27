AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuç ekranı

Açıköğretim Lisesi ek sınavları 20 Ağustos 23.59'da sona ermişti. AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL EK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav sonuçları ile ilgili heyecan giderek artıyor. Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören öğrenciler kurum tarafından belirtilen tarihlerde sınavlara giriyorlar. Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı ek sınavları 16-20 Ağustos tarihleri aralığında katılamayanlar için yeniden düzenleniyor. AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

AÖL EK SINAV SÜRESİ UZATILDI MI?

MEB'den açıköğretim lisesi sınavına dair açıklama geldi. Buna göre, ''Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler ile 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde kayıt yenileme işlemini yaptıracak öğrenciler için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınavın süresi 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09.30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.'' denildi.