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AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: Açık Öğretim Lisesi sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: Açık Öğretim Lisesi sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

16:5014/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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AÖL sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?
AÖL sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 3. dönem sınav süreci yaklaşıyor. Kayıt yenileme işlemlerinin 20 Mayıs 2025’e kadar devam edeceği duyurulurken, gözler şimdi sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, sınav merkezi belirleme işlemlerinin de yine aynı tarihler arasında yapılacağını bildirdi. Öğrencilerin sınavlara, sistemden alacakları fotoğraflı sınav giriş belgeleri ve geçerli kimlikleriyle katılmaları zorunlu olacak. Giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan adaylar ise sınava alınmayacak. 2025 AÖL sınav takvimi ve detayları, öğrencilerin yakın takibinde.

Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimine devam eden öğrenciler, 3. dönem sınavlarına yönelik hazırlıklarını sürdürürken, sınav tarihleri de merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu takvime göre, AÖL 3. dönem oturumları için geri sayım başladı. İlk iki dönem sınavlarını geride bırakan adaylar, şimdi “Açık lise 3. dönem sınavları ne zaman?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Sınav süreci ve oturum tarihleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu.

2025 AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde okullarda yapılacak.

Öte yandan e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

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