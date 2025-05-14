AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: Açık Öğretim Lisesi sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimine devam eden öğrenciler, 3. dönem sınavlarına yönelik hazırlıklarını sürdürürken, sınav tarihleri de merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu takvime göre, AÖL 3. dönem oturumları için geri sayım başladı. İlk iki dönem sınavlarını geride bırakan adaylar, şimdi “Açık lise 3. dönem sınavları ne zaman?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Sınav süreci ve oturum tarihleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu.