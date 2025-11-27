ARA TATİL KALKIYOR MU? Okullarda ara tatil artık olmayacak mı?

Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında ara tatil uygulamasına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Öğrenciler ve veliler, ara tatillerin devam edip etmeyeceğine yönelik açıklamaları yakından takip ediyor.
Ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağı yönündeki tartışmalar sürerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den canlı yayında dikkat çeken açıklamalar geldi. Milyonlarca öğrenci ve veli, bakanın sözlerinin ardından “Ara tatil devam edecek mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı.
Bakan Tekin, asıl sorunun tatillerin sayısı değil, her tatil sonrası öğrencilerin okula yeniden alışma sürecinde yaşadığı zorluklar ve bunun yol açtığı öğrenme kayıpları olduğunu vurguladı. Bu durumun sadece Türkiye'ye özgü olmadığını, küresel bir tartışma konusu olduğunu belirtti.
"Burada sorun aslında bu rakamlardan ziyade şurada: Her bir tatilden sonra çocukların tekrardan sürece adapte olmaları, tekrardan eğitim öğretim ortamlarına ısınmaları ciddi şekilde vakit alıyor. Bu sadece bizim için değil, dünyanın her tarafında da tartışılıyor. Dünyanın her tarafında bu ara tatillerden sonra öğrenme süreçlerini kesintiye uğrattığına dair, dezavantajlı öğrencilerin öğrenme kaybı yaşadıklarına dair, ara tatil sonrası okulda adaptasyon sorunları yaşandığına dair bir sürü eleştiri var."
Bakan Tekin, Türkiye'deki tatil takviminin yoğunluğuna da dikkat çekerek, bu durumun özellikle küçük yaş gruplarını daha fazla etkilediğini söyledi.
"Şöyle kabaca baktığımızda Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 29 Ekim Bayramı, yılbaşı, sömestr tatili, 23 Nisan, 19 Mayıs, 1 Mayıs, kar tatili... Baktığımızda her birisinde bir tatil oluyor ve tatil sonrası da özellikle temel eğitim çağındaki, yani okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinde bu tür öğrenme kayıplarının olduğuna dair, yeniden adaptasyon sorunlarının olduğuna dair eleştiriler var."
BAKANLIK DEĞERLENDİRME YAPIYOR: "BİRKAÇ YIL İZLEYELİM DEDİK"
Bakan Yusuf Tekin, ara tatil uygulamasının ilk başladığı dönemden itibaren konuyu takip ettiklerini ve bir değerlendirme süreci içinde olduklarını açıkladı. Tekin, nihai bir karar için sahadan gelen verileri ve araştırmaları beklediklerini ifade etti.
"Ben ilk bakan olduğum yıl da bu konu çok tartışılmıştı. Biz de onun üzerine dedik ki; 'Biz bu konularla ilgili sahada araştırmalarımızı yapacağız. Birkaç yıl izleyelim, ondan sonra da değerlendirme yaparız.' Şu anda da yine bu bugünlerde gündeme gelmesinin sebebi, geçtiğimiz günlerde yaşadığımız özellikle plan bütçe sürecindeki tatille ilgili oradaki eleştiriler ve tartışmalar sonrasındaki konulardı. Biz araştırmamızı yapıyoruz."